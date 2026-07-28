Cómo contactó Peñarol a Nicolás De la Cruz, cuál sería la fórmula para afrontar su salario y qué dijo Marcelo Bielsa sobre su rendimiento físico en el Mundial 2026

Los primeros contactos se hicieron hace un mes. Primero como una idea lindera con lo imposible. Después como una posibilidad lejana. Ahora ya es un sueño sobre el que Peñarol prepara su ingeniería para hacerlo viable. Nicolás De la Cruz está en la mira de los aurinegros y el club trabaja para traerlo desde Brasil.

El nombre de De La Cruz salió a la luz este lunes y tal como informó Referí, el jugador ya le dio el visto bueno a Peñarol para jugar en el club.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer y mucha negociación para trabajar con los dirigentes de Flamengo.

En Peñarol se entiende que en una negociación de este calibre, tener el si del jugador "allana un 70% las posibilidades" , según comentaron a Referí.

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"El jugador quiere salir, están negociando a Thiago Almada por más de US$ 25 millones, hay mucha competencia interna, tiene pocos minutos y físicamente está bien", explicó el dirigente consultado.

"Las posibilidades de que llegue dependen de que Flamengo quiera liberar al jugador, que lo ceda a préstamo sin cargo y que acepte repartir la carga salarial del futbolista con Peñarol", agregó.

El volante ofensivo de 29 años lleva jugados 19 partidos en lo que va del año en Flamengo, con apenas 518 minutos en cancha, lo que equivale a un promedio de 30 minutos por cada partido. Flamengo lleva disputados 44 partidos oficiales esta temporada.

Los contactos con el jugador los entabló el presidente de infraestructura del club, Diego Fernández, según informó el consejero Alejandro González a Minuto 1 de Carve Deportiva.

Fernández se sumó en abril de este año a la agrupación Viví Peñarol, que lidera González y que en las últimas elecciones apoyó a Ignacio Ruglio.

"Es un dirigente con gran futuro y nuestra agrupación tiene un montón de gente trabajando en diversas áreas del club. Él empezó la patriada para ver si esto era posibile", dijo González.

Consultado por Referí, Fernández prefirió no hacer declaraciones sobre lo charlado con De la Cruz para preservar el carácter "privado" de las mismas.

"Empezamos hablando con el jugador, él tiene ganas de estar un tiempo acá en su país, ya se ha manifestado como hincha del club, no está jugando todos los minutos que él querría. Son cosas muy difíciles de que pasen pero por más que sean difíciles hay que intentarlo", dijo el presidente Ignacio Ruglio en La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

Fernández le transmitió a Ruglio lo conversado y fue este quien siguió la charla con De La Cruz que es uno de esos jugadores a los que Ruglio siempre les hizo saber que las puertas de Peñarol están abiertas ante cualquier contingencia de sus carreras.

Ruglio se comunicó con Luiz Eduardo Baptista, presidente de Flamengo, y ya le hizo saber formalmente del interés de Peñarol por contratar a De La Cruz.

Este martes también siguió las charlas con el director deportivo José Boto, para conocer de primera mano cuál es el plan del entrenador portugués Leonardo Jardim con el jugador para el segundo semestre del año.

El otro que también empezó a trabajar en el asunto fue Marcelo Solomita, integrante de la Comisión de Pases y Contrataciones, quien ya charló con Sebastián Taborda, uno de los agentes del futbolista.

"Hay que ser muy ingenioso, como en todas las grandes operaciones, Peñarol tiene un presupuesto acotado y quedamos afuera de copas internacionales, lo cual afectó el flujo de caja a futuro. Una de las opciones es hacernos cargo del salario del jugador para tentar a Flamengo que no tenga ese costo, no sé si será una cuarta parte, la mitad o tres cuartos. Al hincha le decimos que vamos a hacer todo lo posible, pero hay que tener mesura porque queda la parte más difícil que es la negociación con Flamengo".

Según medios brasileños, el salario del jugador está muy cerca de los US$ 200 mil mensuales que es la cifra que Peñarol desembolsa por mes por Leonardo Fernández, quien se recupera de una rotura de ligamentos.

Si Peñarol logra repartir cargas con Flamengo no sería el jugador mejor pago del plantel.

La compra de la ficha o parte de la misma es imposible para Peñarol. En enero de 2024, el Mengao pagó US$ 16 millones para hacerse de sus servicios.

¿Cómo está físicamente Nicolás De la Cruz?

"Según lo que nos transmitió el jugador, está bien físicamente, apto para jugar, más allá de que cuando venga se someterá a los controles médicos de rigor", explicó el dirigente consultado.

Lo último que dijo Marcelo Bielsa sobre De La Cruz

Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa de despedida de la selección uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUY

En su conferencia de prensa posterior a la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, Marcelo Bielsa destacó el rendimiento físico que tuvo De la Cruz en el torneo y confesó que de haber clasificado a 16avos de final, el volante iba a ser titular porque se lo había "ganado".

"Nicolás De la Cruz había jugado apenas dos partidos de cada diez durante el último semestre con su club. En las tres semanas de preparación hizo una progresión extraordinaria. Y, para mí, en el partido contra España apareció un jugador que ya no recordábamos", expresó Bielsa.

"Yo tengo los datos. Contra Arabia jugó al 84% de su máximo potencial físico. Contra Cabo Verde alcanzó el 92%. Y frente a España compitió al 85%. Después del partido con España, para mí, De la Cruz merecía ser titular en el mediocampo de Uruguay. Se había ganado ese lugar a fuerza de esfuerzo, día tras día. No hay que olvidar que venía de una situación muy compleja desde el punto de vista físico", manifestó.

¿Una movida de ajedrez de Ignacio Ruglio?

Terminó el Mundial 2026 y Ruglio sigue sin pronunciarse sobre si será o no candidato a las elecciones de Peñarol a fin de año.

En la interna crece el desconcierto, pero a raíz de sus últimas declaraciones públicas, parece cobrar fuerza la posibilidad de que vuelva a candidatearse.

Es más, varios dirigentes son los que ven en esta operación De la Cruz puede darle un espaldarazo para seguir en la presidencia, más allá de que a fin de año el peso del resultado deportivo se sabe que tendrá una importante incidencia.