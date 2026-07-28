Cómo funciona el mapa oficial para encontrar ofertas de empleo en Europa

Trabajar en Europa sin necesidad de gestionar una visa es una posibilidad para quienes ya cuentan con ciudadanía de un país de la Unión Europea (UE) o tienen autorización para desempeñarse en alguno de sus Estados miembros.

Es por ello que para facilitar la búsqueda laboral, la red EURES (Servicios Europeos de Empleo) ofrece un mapa interactivo que reúne millones de vacantes disponibles en distintas naciones del continente y permite filtrar las ofertas según la profesión, la ubicación o el tipo de contrato.

El portal, impulsado por la Comisión Europea y coordinado por la Autoridad Laboral Europea , está disponible de manera gratuita y conecta a empleadores con candidatos de 31 países: los 27 miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

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El mapa interactivo puede consultarse desde el portal de EURES y muestra las vacantes disponibles en cada país. Al hacer clic sobre un Estado, el usuario accede a las ofertas publicadas y puede aplicar filtros por región, ocupación, empresa, nivel de experiencia, jornada laboral o modalidad de contratación.

Además de las búsquedas por ubicación, el sistema permite ingresar palabras clave relacionadas con un oficio o profesión para localizar oportunidades específicas. El portal también ofrece información sobre las condiciones de vida y trabajo de cada país, orientación para elaborar el currículum, asesoramiento personalizado y acceso a ferias laborales virtuales organizadas por la red EURES.

EURES

Según los datos publicados por la plataforma, actualmente reúne cerca de tres millones de ofertas de empleo, actualizadas de forma periódica por los servicios públicos de empleo de los países participantes.

La libre circulación de trabajadores permite que los ciudadanos de los países de la UE, así como de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, puedan buscar empleo y trabajar en cualquiera de esos Estados sin tramitar una visa laboral. EURES fue creado precisamente para facilitar esa movilidad entre los países adheridos.

En el caso de los ciudadanos de países extracomunitarios, como Uruguay o Argentina, el acceso al mercado laboral depende de la legislación migratoria del país de destino. En esos casos, la plataforma también puede utilizarse para buscar oportunidades, aunque la posibilidad de ser contratado estará sujeta a que el empleador pueda ofrecer el patrocinio correspondiente o a que el postulante ya cuente con un permiso de residencia y trabajo.

¿Cómo postularse a una oferta de trabajo en Europa?

Para aplicar a una vacante, los interesados deben ingresar al portal de EURES, seleccionar el país o la ocupación de interés y revisar los requisitos publicados por cada empleador.

El sitio también integra herramientas como Europass, que facilita la creación de un currículum con un formato reconocido en toda Europa, y pone a disposición una red de más de mil consejeros especializados que brindan orientación sobre procesos de selección, movilidad laboral y condiciones de empleo en cada país.

Link de acceso: https://eures.europa.eu/index_es#paragraph_7537