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Mujer italiana recuperó la vista tras un trasplante sin precedentes: llevaba cinco años ciega

El equipo científico usó los tejidos aún íntegros de su ojo izquierdo, para reconstruir el ojo derecho de la paciente

27 de julio de 2026 16:51 hs
Archivo: quirófano

Archivo: quirófano

Foto: Pixabay

Médicos italianos trasplantaron la parte central de la retina de un ojo, en una operación definida como "sin precedentes", que le devolvió la vista a una paciente que llevaba cinco años ciega, anunció un hospital de Turín.

La mujer, de 67 años e identificada como Elena, "había perdido por completo la vista a raíz de un grave accidente de tránsito, que le causó una lesión irreversible del nervio óptico del ojo izquierdo".

Esta lesión "le hizo perder la visión debido a la imposibilidad de transmitir la luz del ojo al cerebro, aunque dejó intactas las estructuras oculares", indicó un comunicado del Hospital Molinette remitido el lunes a la AFP.

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En cambio, su ojo derecho, ya afectado por una enfermedad, "había sufrido traumatismos tales que habían comprometido de forma irremediable la retina y la transparencia de la córnea", explica el comunicado.

"La destrucción total de la parte que contiene las células madre hacía completamente imposible un trasplante de córnea clásico", condenando a esta mujer a la ceguera, según el hospital.

Pero este obstáculo, hasta ahora considerado "insalvable", según el hospital, fue superado por el profesor Michele Reibaldi y su equipo médico en Turín.

"Aprovechando los tejidos sanos, pero que ya no cumplían su función, del ojo izquierdo, los médicos extrajeron y transfirieron al ojo derecho un bloque anatómico completo que incluía la córnea, la esclerótica, la conjuntiva y, por primera vez en el mundo, la parte central de la retina, la mácula", detalló el hospital.

En otras palabras, el equipo científico usó los tejidos aún íntegros del ojo izquierdo, para reconstruir el ojo derecho de la paciente y devolverle la visión.

Con información de AFP.

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