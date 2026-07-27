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Criticado por su poca experiencia y un contrato con una casa de apuestas rusa, Andrea Pirlo "ya no es candidato" para seleccionador de Italia tras ser el favorito al cargo

"He seguido con una gran amargura el debate que se ha tenido respecto a mi candidatura", lamentó Pirlo en un largo comunicado

27 de julio de 2026 7:23 hs
Andrea Pirlo
Andrea Pirlo

Muy criticado por un contrato con una empresa rusa y por su pobre historial como entrenador, Andrea Pirlo, que era favorito para el puesto de seleccionador de Italia, anunció el lunes que ya no figura entre los candidatos al puesto.

"Ayer supe que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de Italia", escribió en su cuenta de Instagram el excentrocampista del AC Milan, de la Juventus y de la Nazionale, estimando "necesario aclarar ciertos puntos".

Andrea Pirlo habló muy bien del Canario Álvarez
Andrea Pirlo habló muy bien del Canario Álvarez

Según la prensa italiana, Pirlo, de 47 años, debería haber sido nombrado esta semana nuevo seleccionador de Italia, una selección traumatizada por no haber clasificado a los últimos tres Mundiales (2018, 2022, 2026).

Pero el nombre de "Il Maestro", actual entrenador del United FC emiratí, fue recibido con reticencia y asombro en Italia, cuya selección se encuentra en una crisis nunca antes conocida.

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Pese a haber alcanzado el estatus de leyenda como jugador, su carrera en los banquillos iniciada en 2020 ha arrojado más sombras que luces, tras haber pasado por Juventus, Karagümrük, Sampdoria y United FC.

Otro punto en su contra es un contrato publicitario con la empresa rusa de apuestas deportivas Fonbet, asunto por el que ha recibido numerosas críticas estos últimos días.

Andrea Pirlo
Andrea Pirlo

"He seguido con una gran amargura el debate que se ha tenido respecto a mi candidatura", lamentó Pirlo en un largo comunicado, en el que agradece "el aprecio y la confianza demostrados" a Paolo Maldini, director técnico de la selección, y a Leonardo, consejero de Maldini.

"Lamento que una decisión fundamentada en criterios deportivos rápidamente se haya convertido en una polémica pública en la que se me han atribuido intenciones e ideas que no reflejan mi personalidad", lamentó el exfutbolista.

Pirlo junto a Martín Cáceres
Pirlo junto a Martín Cáceres

Según la prensa italiana, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malagò se oponía desde el inicio al nombramiento de Pirlo como seleccionador de la Nazionale.

Sin embargo, era la opción privilegiada por Maldini y Leonardo por encima del experimentado Antonio Conte, libre desde su salida del Nápoles. Ahora, Conte podría volver a entrar en la carrera por el puesto, según La Gazzetta dello Sport.

Maldini y Leonardo también intentaron convencer a Pep Guardiola, en vano.

AFP

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