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Campaña de IRPF: DGI reveló cuántos uruguayos cobraron devoluciones y recordó cuándo son los próximos vencimientos

Hoy vence el pago a cuenta de IVA e IRPF por servicios personales fuera de la relación de dependencia (bimestre mayo-junio)

27 de julio de 2026 8:29 hs
Imagen Dinero EO

A un mes del inicio de la campaña anual del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), la Dirección General Impositiva (DGI) confirmó que 400.000 contribuyentes ya completaron la declaración o confirmaron el borrador.

El organismo recaudador informó que más de 166.000 ciudadanos percibieron el dinero correspondiente a las devoluciones automáticas de saldo a favor generados en el último ejercicio fiscal. La cifra refleja una rápida adopción de los canales digitales de verificación rápida.

El balance de la DGI y el pago de devoluciones

La respuesta de los contribuyentes permitió agilizar las transferencias directas a cuentas bancarias y redes de cobranza habilitadas en todo el país.

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Entre los datos más destacados difundidos por la administración tributaria se encuentran:

  • Declaraciones procesadas: 400.000 personas físicas cumplieron con la presentación o validación.
  • Devoluciones cobradas: Más de 166.000 contribuyentes recibieron el depósito automático de su crédito fiscal.
  • Plataforma PADI: Se incorporaron nuevas categorías para declarar rentas obtenidas en el exterior por parte de residentes.

Calendario y próximos vencimientos de julio

Para quienes prestan servicios personales fuera de la relación de dependencia o mantienen obligaciones bimestrales ante la DGI y el Banco de Previsión Social (BPS), el calendario fijó plazos clave para el cierre del mes.

Las fechas límite para el cumplimiento de las obligaciones tributarias son las siguientes:

  • Lunes 27 de julio: Vencimiento para el pago a cuenta de IVA e IRPF por servicios personales fuera de la relación de dependencia (bimestre mayo-junio).
  • 31 de agosto: Plazo límite general para la presentación de la declaración jurada de IRPF e IASS.
  • Agosto a diciembre: Calendario habilitado para abonar el saldo adeudado en hasta cinco cuotas iguales.

Los pasos para consultar si hay saldo a favor

Quienes aún no han verificado la disponibilidad de créditos a su favor pueden consultar el estado de la liquidación a través de las herramientas oficiales del Estado.

  • Ingresar al portal de servicios en línea de la DGI o acceder a la aplicación móvil oficial.
  • Autenticarse mediante Usuario gub.uy, cédula de identidad digital con chip, o identidad mobile (Abitab o TuID de Antel).
  • Dirigirse a la sección de consulta de devoluciones de IRPF para verificar si el monto fue liberado o si presenta observaciones administrativas.

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