Campaña de IRPF: DGI reveló cuántos uruguayos cobraron devoluciones y recordó cuándo son los próximos vencimientos

A un mes del inicio de la campaña anual del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), la Dirección General Impositiva (DGI) confirmó que 400.000 contribuyentes ya completaron la declaración o confirmaron el borrador.
El organismo recaudador informó que más de 166.000 ciudadanos percibieron el dinero correspondiente a las devoluciones automáticas de saldo a favor generados en el último ejercicio fiscal. La cifra refleja una rápida adopción de los canales digitales de verificación rápida.
El balance de la DGI y el pago de devoluciones
La respuesta de los contribuyentes permitió agilizar las transferencias directas a cuentas bancarias y redes de cobranza habilitadas en todo el país.
Entre los datos más destacados difundidos por la administración tributaria se encuentran:
- Declaraciones procesadas: 400.000 personas físicas cumplieron con la presentación o validación.
- Devoluciones cobradas: Más de 166.000 contribuyentes recibieron el depósito automático de su crédito fiscal.
- Plataforma PADI: Se incorporaron nuevas categorías para declarar rentas obtenidas en el exterior por parte de residentes.
Calendario y próximos vencimientos de julio
Para quienes prestan servicios personales fuera de la relación de dependencia o mantienen obligaciones bimestrales ante la DGI y el Banco de Previsión Social (BPS), el calendario fijó plazos clave para el cierre del mes.
Las fechas límite para el cumplimiento de las obligaciones tributarias son las siguientes:
- Lunes 27 de julio: Vencimiento para el pago a cuenta de IVA e IRPF por servicios personales fuera de la relación de dependencia (bimestre mayo-junio).
- 31 de agosto: Plazo límite general para la presentación de la declaración jurada de IRPF e IASS.
- Agosto a diciembre: Calendario habilitado para abonar el saldo adeudado en hasta cinco cuotas iguales.
Los pasos para consultar si hay saldo a favor
Quienes aún no han verificado la disponibilidad de créditos a su favor pueden consultar el estado de la liquidación a través de las herramientas oficiales del Estado.
- Ingresar al portal de servicios en línea de la DGI o acceder a la aplicación móvil oficial.
- Autenticarse mediante Usuario gub.uy, cédula de identidad digital con chip, o identidad mobile (Abitab o TuID de Antel).
- Dirigirse a la sección de consulta de devoluciones de IRPF para verificar si el monto fue liberado o si presenta observaciones administrativas.