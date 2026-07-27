Campaña de IRPF: DGI reveló cuántos uruguayos cobraron devoluciones y recordó cuándo son los próximos vencimientos

A un mes del inicio de la campaña anual del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), la Dirección General Impositiva (DGI) confirmó que 400.000 contribuyentes ya completaron la declaración o confirmaron el borrador.

El organismo recaudador informó que más de 166.000 ciudadanos percibieron el dinero correspondiente a las devoluciones automáticas de saldo a favor generados en el último ejercicio fiscal. La cifra refleja una rápida adopción de los canales digitales de verificación rápida.

La respuesta de los contribuyentes permitió agilizar las transferencias directas a cuentas bancarias y redes de cobranza habilitadas en todo el país.

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Entre los datos más destacados difundidos por la administración tributaria se encuentran:

Declaraciones procesadas: 400.000 personas físicas cumplieron con la presentación o validación.

400.000 personas físicas cumplieron con la presentación o validación. Devoluciones cobradas: Más de 166.000 contribuyentes recibieron el depósito automático de su crédito fiscal.

Más de 166.000 contribuyentes recibieron el depósito automático de su crédito fiscal. Plataforma PADI: Se incorporaron nuevas categorías para declarar rentas obtenidas en el exterior por parte de residentes.

Calendario y próximos vencimientos de julio

Para quienes prestan servicios personales fuera de la relación de dependencia o mantienen obligaciones bimestrales ante la DGI y el Banco de Previsión Social (BPS), el calendario fijó plazos clave para el cierre del mes.

Las fechas límite para el cumplimiento de las obligaciones tributarias son las siguientes:

Lunes 27 de julio: Vencimiento para el pago a cuenta de IVA e IRPF por servicios personales fuera de la relación de dependencia (bimestre mayo-junio).

Vencimiento para el pago a cuenta de IVA e IRPF por servicios personales fuera de la relación de dependencia (bimestre mayo-junio). 31 de agosto: Plazo límite general para la presentación de la declaración jurada de IRPF e IASS.

Plazo límite general para la presentación de la declaración jurada de IRPF e IASS. Agosto a diciembre: Calendario habilitado para abonar el saldo adeudado en hasta cinco cuotas iguales.

Los pasos para consultar si hay saldo a favor

Quienes aún no han verificado la disponibilidad de créditos a su favor pueden consultar el estado de la liquidación a través de las herramientas oficiales del Estado.