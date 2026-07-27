Las primeras imágenes de la rehabilitación de Rafa Villanueva tras amputaciones: así avanza su recuperación

El conductor Rafael Villanueva continúa avanzando en su recuperación luego de permanecer más de tres meses internado a raíz de una infección generalizada que derivó en la amputación de gran parte de ambas piernas y de la mayoría de los dedos de las manos .

En las últimas horas, el Centro de Rehabilitación de Maldonado (Cerema) difundió las primeras imágenes de esta nueva etapa del proceso, en las que se observa al comunicador realizando distintos ejercicios de fortalecimiento y coordinación con el uso de prótesis.

A través de una publicación en Instagram, la institución explicó que el trabajo está enfocado en "el fortalecimiento muscular y la coordinación en pacientes con amputación bilateral, favoreciendo una mayor autonomía para desenvolverse en las actividades de la vida diaria" .

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Además, destacó que "cada ejercicio representa un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para avanzar" .

En el video difundido por Cerema se ve a Villanueva realizando diferentes ejercicios bajo la supervisión del equipo de rehabilitación. El conductor aparece utilizando prótesis en ambas piernas y mostrando un buen estado de ánimo mientras avanza en su recuperación.

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Villanueva estuvo internado durante más de tres meses luego de sufrir una infección generalizada que le provocó graves complicaciones de salud. Tras recibir el alta del CTI regresó a su hogar, donde continúa su recuperación junto a su pareja, que lo acompañó durante todo el proceso.

En las últimas actualizaciones sobre su estado de salud, el equipo médico había destacado la actitud y la voluntad del conductor para afrontar una recuperación compleja y de largo plazo.