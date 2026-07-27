El respaldo del Cacique Medina a Muslera tras su "situación bastante compleja" en el Mundial 2026 y lo que dijo sobre la posibilidad de que Juan Sebastián Verón juegue a los 51 años

El entrenador uruguayo de Estudiantes de La Plata, Alexander “Cacique” Medina , respaldó al arquero de su equipo Fernando Muslera , tras volver a la actividad del club luego del Mundial 2026 con la selección uruguaya en el que protagonizó y participó de algunos fallos que significaron goles en contra para el equipo de Marcelo Bielsa.

Este domingo el golero volvió a la actividad oficial en La Plata , donde Independiente se llevó tres puntos importantes al superar como visitante por 2-0 a Estudiantes, en un cotejo que se resolvió en el último tramo.

El paraguayo Gabriel Ávalos (76') abrió la cuenta al empujar un centro cruzado, luego el arquero Rodrigo Rey hizo su parte y evitó el empate al atajarle un penal a Guido Carrillo (81'), y a continuación Santiago Montiel (82') aprovechó un grueso error entre Ramiro Funes Mori y el arquero Fernando Muslera para anotar ante el arco vacío.

Tras el partido, el DT uruguayo habló sobre Muslera y repasó lo ocurrido en la Copa del Mundo.

Fernando Muslera recordó en su retorno a Estudiantes el Mundial 2026 que hizo con Uruguay y dijo que "hasta diciembre" seguirá "seguro" en el Pincharrata

Estudiantes 0-2 Independiente: Fernando Muslera volvió al arco, tuvo una gran atajada pero un blooper de un compañero les costó una derrota

“Primero que nada, el caso de Fernando, obviamente que tuvo una situación bastante compleja con lo que fue el Mundial y algunos goles que pudo recibir, que tuvo incidencias”, expresó en conferencia de prensa.

Alexander Medina en Estudiantes de La Plata

“Pero veo un jugador muy maduro, con mucha fortaleza anímica, hoy lo demostró, lo demostró en todos los entrenamientos, el espíritu competitivo está, y hoy se vio un arquero muy sobrio, como lo tiene acostumbrado él en el Estudiante de la Plata, donde tuvo grandes actuaciones, donde hoy nos regaló una muy linda tajada, nuevamente, para evitar el 0 -1. Y la verdad que lo vi bien, lo vi muy sólido, muy sobrio”, agregó el Cacique.

Tras la derrota, Muslera habló de su participación en la selección de Uruguay, que fue eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026, en el que fue señalado por un error crucial en la derrota ante España (0-1) que determinó la eliminación.

"Me dolió mucho. Nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tanto, nunca lo imaginé. Pero es fútbol, y me tocó ahí. Imagínense que era mi último Mundial, que no iba a querer situaciones como se me dieron, pero es fútbol, sé que tengo que aceptar las cosas y ver cómo revertirlas", expresó Muslera.

Fernando Muslera Foto: @EdelpOficial

¿Vuelve Verón en Estudiantes?

El Cacique Medina también fue consultado por la posibilidad de que Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes, vuelva a jugar, a sus 51 años, luego de anunciar en sus redes que si llegan a los 100.000 socios se pondrá a entrenar para disputar un partido oficial.

“Si lo vemos bien lo vamos a convencer a ver si puede jugar algún partido más”, dijo el entrenador.

“O de repente capaz que ante la necesidad de alguna situación puede dar una manito. Veremos cómo los vemos”, agregó.