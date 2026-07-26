Estudiantes 0-2 Independiente: Fernando Muslera volvió a atajar en su equipo, tuvo una gran atajada pero un blooper de un compañero les costó una derrota

Fernando Muslera volvió a jugar este domingo luego de protagonizar un pobre Mundial 2026 con la selección uruguaya que no logró pasar la fase de grupos ya que el golero tuvo incidencia en todos los goles que tomó la celeste dirigida por Marcelo Bielsa.

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El partido correspondió a la primera fecha del Torneo Clausura argentino. Independiente le ganó de visitante 2-0 a Estudiantes, el equipo de Muslera, de 40 años.

El ex Wanderers y Nacional fue aplaudido por la hinchada de Estudiantes antes del comienzo del partido.

A la hora del juego, se mostró a tono con el gran nivel exhibido desde que defiende el arco del Pincharrata.

Fernando Muslera volvió a entrenar en Estudiantes de La Plata tras su Mundial 2026 con la selección uruguaya, y el Cacique Medina lo recibió de forma especial

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A los 30' Sebastián Valdez tuvo la más clara del primer tiempo pero se encontró con una reacción formidable de Muslera.

El uruguayo tapó una pelota increíble, el público se levantó en una ovación y cuando la jugada terminó todo el estadio cantó: "Muslera, Muslera".

Fernando Machado, ayudante técnico de Alexander Medina, fue expulsado del partido poco después.

A los 38' el exgolero de Galatasaray, voló al palo derecho para contener sin dar rebote un peligroso cabezazo del paraguayo Gabriel Ávalos.

En Estudiantes es titular Thiago Palacios mientras que Gabriel Neves está en el banco.

En Independiente es titular Matías Abaldo mientras que Rodrigo Fernández no integró el banco de suplentes.

En el segundo tiempo, Gabriel Ávalos abrió la cuenta en acción de pelota quieta.

Luego Estudiantes desperdició una posibilidad de penal donde Rodrigo Rey tapó el remate de Guido Carrillo.

Independiente había contratado en la semana a Santiago Mele y ahora Rey le pone la competencia interna durísima.

Luego de ese gol, Rogelio Funes Mori jugó un tiro libre atrás para Muslera, pero lo hizo en forma tan defectuosa que Santiago Montiel lo aprovechó para poner el definitivo 2-0.

Las estadísticas completas del partido

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El insólito blooper de Rogelio Funes Mori ¡¡ERROR INCREÍBLE!! Ramiro Funes Mori quiso jugar con Muslera pero regaló la pelota y Santiago Montiel marcó el 2-0 final de Independiente vs. Estudiantes en UNO. pic.twitter.com/cqsnN7gWX4 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Penal atajado a Guido Carrillo ¡¡REY LE ATAJÓ EL PENAL A CARRILLO Y EL ROJO SIGUE EN VENTAJA ANTE ESTUDIANTES!! pic.twitter.com/xNx57Mj038 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Gol de Gabriel Ávalos ¡¡EL GOLEADOR SIEMPRE ESTÁ!! Comienza un nuevo campeonato y los goles de Ávalos vuelven… ¡El paraguayo la desvió tras el centro de Montiel y anotó el primer tanto de Independiente en UNO! pic.twitter.com/eNsFUxv6Ie — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Minuto 31: así le cantó la hinchada de Estudiantes a Fernando Muslera ¡¡ESTUDIANTES AMA A NANDO!! Luego de su participación en el Mundial con Uruguay, Muslera volvió al arco del Pincha con un atajadón ante Valdéz y se llevó la ovación de toda la hinchada... pic.twitter.com/m3CQjj97yn — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Minuto 30: la gran atajada de Fernando Muslera ¡¡IMPRESIONANTE ATAJADA DE MULSERA PARA EVITAR EL GOL DE VALDÉZ PARA INDEPENDIENTE EN UNO!! pic.twitter.com/dzbbXolUGh — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026