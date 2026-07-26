Estudiantes 0-2 Independiente: Fernando Muslera volvió a atajar en su equipo, tuvo una gran atajada pero un blooper de un compañero les costó una derrota
Tras protagonizar un Mundial 2026 plagado de errores, Fernando Muslera volvió a atajar en Estudiantes, fue recibido con aplausos y tuvo un primer tiempo brillante aunque en el complemento tomó dos goles
26 de julio de 2026 19:21 hs
Fernando Muslera
Foto: @EdelpOficial
Fernando Muslera volvió a jugar este domingo luego de protagonizar un pobre Mundial 2026 con la selección uruguaya que no logró pasar la fase de grupos ya que el golero tuvo incidencia en todos los goles que tomó la celeste dirigida por Marcelo Bielsa.
El partido correspondió a la primera fecha del Torneo Clausura argentino. Independiente le ganó de visitante 2-0 a Estudiantes, el equipo de Muslera, de 40 años.
El ex Wanderers y Nacional fue aplaudido por la hinchada de Estudiantes antes del comienzo del partido.
A la hora del juego, se mostró a tono con el gran nivel exhibido desde que defiende el arco del Pincharrata.
¡¡EL GOLEADOR SIEMPRE ESTÁ!! Comienza un nuevo campeonato y los goles de Ávalos vuelven… ¡El paraguayo la desvió tras el centro de Montiel y anotó el primer tanto de Independiente en UNO! pic.twitter.com/eNsFUxv6Ie
Minuto 31: así le cantó la hinchada de Estudiantes a Fernando Muslera
¡¡ESTUDIANTES AMA A NANDO!! Luego de su participación en el Mundial con Uruguay, Muslera volvió al arco del Pincha con un atajadón ante Valdéz y se llevó la ovación de toda la hinchada... pic.twitter.com/m3CQjj97yn