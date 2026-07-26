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Estudiantes 0-2 Independiente: Fernando Muslera volvió a atajar en su equipo, tuvo una gran atajada pero un blooper de un compañero les costó una derrota

Tras protagonizar un Mundial 2026 plagado de errores, Fernando Muslera volvió a atajar en Estudiantes, fue recibido con aplausos y tuvo un primer tiempo brillante aunque en el complemento tomó dos goles

26 de julio de 2026 19:21 hs
Fernando Muslera&nbsp;

Fernando Muslera 

Foto: @EdelpOficial

Fernando Muslera volvió a jugar este domingo luego de protagonizar un pobre Mundial 2026 con la selección uruguaya que no logró pasar la fase de grupos ya que el golero tuvo incidencia en todos los goles que tomó la celeste dirigida por Marcelo Bielsa.

El partido correspondió a la primera fecha del Torneo Clausura argentino. Independiente le ganó de visitante 2-0 a Estudiantes, el equipo de Muslera, de 40 años.

El ex Wanderers y Nacional fue aplaudido por la hinchada de Estudiantes antes del comienzo del partido.

A la hora del juego, se mostró a tono con el gran nivel exhibido desde que defiende el arco del Pincharrata.

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Fernando Muslera volvió a entrenar en Estudiantes de La Plata tras su Mundial 2026 con la selección uruguaya, y el Cacique Medina lo recibió de forma especial

A los 30' Sebastián Valdez tuvo la más clara del primer tiempo pero se encontró con una reacción formidable de Muslera.

El uruguayo tapó una pelota increíble, el público se levantó en una ovación y cuando la jugada terminó todo el estadio cantó: "Muslera, Muslera".

Fernando Machado, ayudante técnico de Alexander Medina, fue expulsado del partido poco después.

A los 38' el exgolero de Galatasaray, voló al palo derecho para contener sin dar rebote un peligroso cabezazo del paraguayo Gabriel Ávalos.

En Estudiantes es titular Thiago Palacios mientras que Gabriel Neves está en el banco.

En Independiente es titular Matías Abaldo mientras que Rodrigo Fernández no integró el banco de suplentes.

En el segundo tiempo, Gabriel Ávalos abrió la cuenta en acción de pelota quieta.

Luego Estudiantes desperdició una posibilidad de penal donde Rodrigo Rey tapó el remate de Guido Carrillo.

Independiente había contratado en la semana a Santiago Mele y ahora Rey le pone la competencia interna durísima.

Luego de ese gol, Rogelio Funes Mori jugó un tiro libre atrás para Muslera, pero lo hizo en forma tan defectuosa que Santiago Montiel lo aprovechó para poner el definitivo 2-0.

Las estadísticas completas del partido

.

El insólito blooper de Rogelio Funes Mori

Penal atajado a Guido Carrillo

Gol de Gabriel Ávalos

Minuto 31: así le cantó la hinchada de Estudiantes a Fernando Muslera

Minuto 30: la gran atajada de Fernando Muslera

Torneo Clausura argentino

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