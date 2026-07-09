"Hemos olvidado la humanidad y la empatía": arquera de hockey que apoyó a Fernando Muslera recibió insultos en las redes y llamó a pensar en "el legado" para los niños

La arquera de hockey que días atrás subió un video en el que aparecía junto al golero de la selección uruguaya de fútbol Fernando Muslera luego del Mundial 2026 , en el que este les daba un consejo a sus colegas, llamó a una “pausa” para reflexionar sobre las agresiones en las redes sociales, luego de recibir agravios por su publicación.

Como informó Referí, María Noel Rosselli , jugadora de mami hockey de Old Christians, compartió en sus redes un video en el que se veía a Muslera luego de la Copa del Mundo , en la que fue cuestionado por su actuación, y en el que el histórico futbolista aparecía con su habitual sonrisa dándole una recomendación a las arqueras.

Tras la publicación, Rosselli hizo un segundo posteo en el que contaba que tuvo que bajar el video debido a los “comentarios hirientes” recibidos .

Este miércoles, la golero hizo un nuevo posteo en el que reveló que ella también recibió agravios en las redes, por lo que hizo un llamado a la reflexión en una nota sobre “la pasión que genera el deporte en Uruguay” y el “legado” que se le quiere dejar a los niños.

"Basta con esos comentarios hirientes": el mensaje de apoyo a Fernando Muslera de la arquera de hockey que compartió un video con el golero celeste y lo eliminó por "cosas espantosas" que le escribían

La reaparición de Fernando Muslera en Uruguay tras el Mundial 2026 y su recomendación que le dio a las arqueras de hockey

“Pero en esa pasión, hemos olvidado la humanidad y la empatía. Nadie debería ser reducido a un error, y que hoy, con la inmediatez de las redes, se multiplica el daño. Quiero invitar a una pausa, a cuestionarnos como sociedad y a pensar qué legado le dejamos a nuestros niños: ¿es la crítica destructiva o es la solidaridad, el respeto, la empatía? Más allá del resultado, el fútbol debería unirnos, no destruirnos”, escribió.

“Detrás de cada pantalla, se pierde la dimensión humana. Y que esa crítica fácil, esa condena a distancia, solo nos convierte en espectadores insensibles. Invito a la gente a mirar a los ojos, a tener coraje, a hablar con respeto, incluso en desacuerdo. Porque si no, lo que se siembra es odio, y ese es el legado que no queremos”.

Enzo Santos / FocoUy

Además, contó cuál fue la idea de su mensaje con el golero celeste. “Quise compartir un video apoyando a Fernando Muslera. No porque el fútbol no se pueda discutir, ni porque no existan errores como los cometemos todos, sino porque detrás de esa camiseta hay una persona que ha dado muchísimo por Uruguay y que hoy ya carga con una exposición y un dolor enormes”.

“Pero yo, Ma Noel, lo que recibí después, tanto en comentarios como por mensajes privados, me dejó pensando profundamente. No solo por todo lo que se dice de él, sino porque también eligieron atacarme a mí por haber decidido acompañar, empatizar y no sumarme al dedo acusador”, agregó.

Fernando Muslera reapareció en un video en Instagram tras el Mundial 2026

“Y sí, me afectó”, reconoció. “Porque una cosa es opinar de fútbol y otra muy distinta es insultar, agredir, humillar e invadir a una persona con mensajes cargados de rabia. Detrás de cada pantalla y de cada clic, parece que todos nos sentimos con derecho a juzgar, a condenar y a decir cualquier cosa. Todos somos técnicos, jugadores, especialistas y dueños de una verdad absoluta”.

“Pero me pregunto cuántos podrían mirar a los ojos a la persona que critican y repetirle, con la misma violencia, todo lo que escriben desde la comodidad de una pantalla. Dudo que muchos pudieran hacerlo”, comentó. No podemos reducir a nadie a un error, mucho menos convertir el dolor ajeno en entretenimiento o descarga. El deporte debería apasionarnos, unirnos y enseñarnos valores; no habilitar el odio ni la crueldad. Ojalá podamos abrir los ojos. Gracias”.