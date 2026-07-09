Baja en Nacional: el extremo Juan Cruz De los Santos se va al exterior tras ser pedido por un entrenador uruguayo

Nacional tendrá una nueva baja en el plantel en la previa del regreso del Torneo Intermedio, ante la salida del extremo Juan Cruz De los Santos , quien se iría a préstamo a Independiente del Valle de Ecuador, según supo Referí en base a fuentes cercanas a la operación.

Dicho equipo ecuatoriano es dirigido por el uruguayo Joaquín Papa , campeón con Liverpool del Torneo Apertura 2025, quien solicitó el traspaso del puntero formado en River Plate.

De los Santos sale cedido sin costo y con una opción de compra de US$ 1.5 millones por el 90% de la ficha.

Además, ambos clubes disputarán un partido amistoso que le dejará a los tricolores ingresos por US$ 150.000.

Jorge Bava, DT de Nacional, habló antes del comienzo del segundo semestre: la "linda competencia" que espera entre Arias y Mejía, y los elogios a Benjamín Núñez

Los dos juveniles de Nacional que saldrán cedidos en busca de minutos a dos clubes de la Liga AUF Uruguaya

Nacional ya prestó a dos extremos en este período de pases: Exequiel Mereles a Central Español y Bruno Arady a Juventud de Las Piedras.

El club también decidió las salidas de los jugadores Nicolás "Diente" López, Gonzalo Carneiro, Juan Pintado, John Guzmán y el golero Ignacio Suárez, quienes no estarán en el plantel para el segundo semestre.

Lo que dijo Jorge Bava

Este jueves por la mañana, el entrenador de Nacional, Jorge Bava, habló en conferencia de prensa y fue consultado por la posible salida del extremo, de la que dijo que no había nada confirmado, como tampoco de una posible transferencia del volante Agustín Dos Santos.

"Hasta ahora no hay nada”, señaló el DT. “Nos hemos convertido en un fútbol de exportación, exportamos talentos y nosotros los tenemos. No podemos hacer futurología, hoy en día los tenemos. Es parte de esto, en lo que nos hemos convertido. Puede haber posibilidad, tanto por ellos como de cualquier otro. Hay que trabajar con las venidas y las idas hasta el último día del mercado", expresó.

De los Santos llegó a Nacional a mediados de 2025 y fue campeón de la Liga AUF Uruguaya que ganaron los tricolores en ese año, con su recordado gol a Peñarol en el 2-2 de la final de ida en el Campeón del Siglo.

Juan Cruz De los Santos de Nacional festeja su gol ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

En total jugó 32 partidos en los albos, con 5 goles, 16 triunfos, 10 empates y seis derrotas. Además, tuvo complicaciones con lesiones musculares.