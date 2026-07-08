Nacional confirmó la contratación de Tiziano Correa, su quinta alta para el segundo semestre de 2026

Nacional oficializó la contratación de Tiziano Correa , delantero de 21 años proveniente de Cerro Largo que es la quinta alta del Tricolor para el segundo semestre de 2026, en el que el equipo buscará el bicampeonato de la Liga AUF Uruguaya y pelear la Copa Sudamericana.

"¡Bienvenido a Nacional, Tiziano!", escribió el club en sus redes sociales, con una foto del atacante con la camiseta tricolor.

Correa, hijo del exfutbolista Fernando "Petete" Correa, llega a filas albas en condición de préstamo por un año y medio, detalló Nacional en un comunicado.

Este acuerdo incluye una opción de compra válida por el 50% de los derechos económicos del futbolista, lo que le permite al club asegurar una prioridad a futuro si el rendimiento del jugador colma las expectativas del cuerpo técnico que encabeza Jorge Bava.

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El jugador firmó contrato este miércoles, acompañado del secretario general Raúl Giuria, y desde el club esperan que pueda "continuar su crecimiento deportivo dentro de la estructura tricolor".

Tiziano Correa firmando su contrato con Nacional junto al dirigente Raúl Giuria Foto: Nacional

Tiziano Correa debutó en Primera en River Plate a fines de 2022, y estuvo en el Darsenero hasta fines de 2025, con tres goles en 48 partidos. Durante ese paso, en 2024, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo dejó afuera de las canchas por casi un año.

A principios de este año el delantero llegó libre a Cerro Largo, tras no renovar su contrato con River, y durante el primer semestre de 2026 anotó cinco tantos en 21 encuentros.

Correa es la quinta alta de Nacional para el segundo semestre de 2026. Jorge Bava ya trabaja con el golero argentino Alexis Martín Arias, proveniente de Cerro Porteño, su compatriota y volante Bruno Zuculini, que llegó desde Racing de Avellaneda, el zaguero costarricense Francisco Calvo, cuyo último club fue el Al Ettifaq de Arabia Saudita, y el lateral izquierdo Benjamín Núñez, exjuvenil tricolor que retorna al club tras un gran semestre en Oriental de La Paz.