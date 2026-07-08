El ex Nacional Gonzalo Petit le dio la bienvenida a Betis a Facundo Bernal y ambos uruguayos viajan a la pretemporada del equipo de Manuel Pellegrini

El ex Nacional, Gonzalo Petit , le dio la bienvenida a Betis al uruguayo Facundo Bernal , su compatriota que fue fichado por el equipo español en los últimos días y que se incorporó al plantel esta semana.

Petit, de 19 años, está de vuelta en Betis para realizar la pretemporada luego de que el club lo fichara hace un año y lo cediera a Mirandés y Granada de la Segunda división.

El club destacó en sus redes a sus jugadores uruguayos, con una foto juntos del ex Nacional y Bernal, formado en Defensor Sporting.

Betis oficializó el lunes el fichaje del centrocampista uruguayo Facundo Bernal hasta 2031 procedente del Fluminense brasileño, al que el club de Sevilla, según fuentes de la operación, ha abonado 9,5 millones de euros por la totalidad de su pase .

El uruguayo Facundo Bernal fue presentado en Betis, primer fichaje en el equipo del chileno Manuel Pellegrini para la próxima temporada; mirá los números

El uruguayo que esperó por un buen tiempo Betis de España y finalmente firmó por cinco temporadas por casi US$ 11 millones

El futbolista llegó a mediodía de este lunes a Sevilla para comenzar el martes la pretemporada a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien ya dispone del centrocampista uruguayo como una pieza más en su centro del campo después del traspaso al Sporting de Portugal de Sergi Altimira y a la espera de, entre otras operaciones, conocer si el marroquí Sofyan Amrabat continúa la próxima temporada tras su cesión de la pasada desde el Fenerbahe turco.

Facundo Bernal fue presentado en Betis

El nuevo futbolista bético, de 22 años e internacional absoluto en una ocasión con Uruguay, ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2031, después de superar en Río de Janeiro un exhaustivo reconocimiento medico, ya que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en octubre de 2022.

El mediocentro montevideano, que no ocupará plaza de extranjero debido a su pasaporte italiano, se formó en el Defensor Sporting, en cuyo primer plantel debutó en 2021, y luego fue transferido en 2024 al Fluminense, con el que ha disputado 83 partidos oficiales en los que no ha marcado ningún gol, pero ha dispensado tres asistencias.

Facundo Bernal es la única incorporación que ha cerrado hasta el momento el Betis, que comenzó este martes la pretemporada, con los preceptivos reconocimientos médicos, y en la que llevará a cabo una primera concentración en Alemania entre este miércoles, día 8, y el sábado 18.

¡Es hora de despegar! pic.twitter.com/z1ImNtynse — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 8, 2026

Pretemporada en Alemania

Una concentración de diez días en la localidad alemana de Harsewinkel, cerca de Bielefeld, en la región de Westfalia Oriental-Lippe, será, desde este miércoles hasta el próximo 18 de julio, el inicio de la séptima pretemporada del chileno Manuel Pellegrini al frente del Betis, en un ejercicio en el que el equipo verdiblanco regresa a la Liga de Campeones veintiún años después.

El Betis ha confirmado este miércoles los hitos de su pretemporada y, tras su estancia en Alemania, estará del 20 al 25 de julio en Sevilla, del 27 de este mes hasta el 1 de agosto en Marbella (Málaga) y del 3 al 7 de agosto en Dublín, con seis amistosos de preparación cerrados, el primero de ellos el 18 de julio frente al Sportfreunde Lotte, equipo de la Regionalliga West, la cuarta alemana.

Aquí arranca todo



¡Estos son los jugadores que integran la convocatoria para nuestro stage en Alemania! pic.twitter.com/HTMzjD0ZTt — Real Betis Balompié (@RealBetis) July 8, 2026

Además, en julio los de Pellegrini jugarán ante el Recreativo de Huelva (22), el Granada (25) y Olympique de Lyon (29) y, en agosto, Arsenal (5) y Bournemouth (8), el último de los duelos de preparación antes del comienzo de la competición liguera ante el Valencia en Mestalla previsto para una semana más tarde.

A falta de que se oficialice el fichaje del lateral zurdo Fran García, procedente del Real Madrid, el extremo brasileño Antony dos Santos tiene permiso de la entidad bética para volver a finales de esta semana para resolver asuntos personales y, bien desde Sevilla o directamente, se incorporará a la concentración bética en tierras alemanas, en la que no estará el punta marroquí Ez Abde.

Alexander Medina con el DT de Betis, Manuel Pellegrini EFE/ Julio Muñoz

Abde tiene unos días más de permiso que sus compañeros tras su participación en los entrenamientos previos de Marruecos al Mundial de Estados Unidos, que finalmente no pudo jugar por lesionarse la semana anterior, y no estará en la concentración en Alemania, como tampoco estarán Alvaro Fidalgo y Cucho Hernández tras las eliminaciones respectivas del Mundial de México y Colombia; ni el argentino Giovani Lo Celso.

Sí han regresado de sus respectivas cesiones en el Granada, Levante y Valladolid el delantero uruguayo Gonzalo Petit, el mediapunta Iker Losada y el portero portugués Guilherme Fernandes, sobre quienes Pellegrini tendrá la última palabra en pretemporada sobre su continuidad.

EFE