El uruguayo que esperó por un buen tiempo Betis de España y finalmente firmó por cinco temporadas por casi US$ 11 millones

Betis dio el primer paso de salida a su planificación deportiva para la próxima temporada con una incorporación estratégica y de altísimo vuelo. El club de Sevilla alcanzó un acuerdo total con Fluminense de Brasil para concretar el traspaso del volante uruguayo Facundo Bernal, una de las promisiones más firmes del fútbol sudamericano, por una cifra que ronda los 9,5 millones de euros (US$ 10,8 millones) por la totalidad de su ficha.

Como informó Referí el pasado lunes, estaba todo encaminado, pero no se había llegado aún a la firma, por lo que el club verdiblanco lo esperó durante seis días.

A sus 22 años, el volante nacido en Montevideo desembarca en el estadio Benito Villamarín con una carta de presentación idónea para las exigencias de Manuel Pellegrini.

De esos US$ 10,8 millones, un 60% (US$ 6.480.000) son para Fluminense, e n tanto que el restante 40% (US$ 4.320.000) serán para Defensor Sporting, club del que surgió y que poseía ese porcentaje de su ficha.

La decisión que tomó José Mourinho, flamante técnico de Real Madrid, con Federico Valverde tras su participación en el Mundial 2026

¿Qué le pasó a Didier Deschamps?: tras la victoria de Francia a Paraguay en el Mundial 2026, le pegó duro a Uruguay de Tabárez

Facundo Bernal, un jugador muy esperado por Betis

Pese a su juventud, Facundo Bernal ya sabe lo que es competir bajo la máxima presión internacional, acumulando una valiosa experiencia en la Copa Libertadores y habiendo disputado el exigente Mundial de Clubes con Flamengo.

Esta amalgama de precocidad táctica y fogueo en escenarios de élite es, precisamente, el gran aval que convenció a la dirección deportiva bética para acometer su fichaje.

Surgido de la cantera inagotable de Defensor Sporting, con el que debutó en el profesionalismo y superó con entereza una dura lesión de rodilla a los 19 años, Bernal se consolidó rápidamente tras su salto a Brasil en 2024. Su despliegue físico en el pivote, su rigor en la recuperación y una notable madurez para leer los tiempos de los partidos, llamaron la atención del fútbol europeo.

Aunque no formó parte de la lista definitiva de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026 con la selección uruguaya, su estatus de internacional absoluto subraya el techo de un jugador llamado a dar un salto cualitativo en el Viejo Continente.

El uruguayo, que firmó una vinculación de larga duración por cinco temporadas, llega a Sevilla con el reto de dotar de equilibrio, consistencia y salida limpia a la medular verdiblanca.

Los hinchas de Betis puede ilusionarse con un futbolista que combina el histórico carácter uruguayo con la finura posicional que demanda el fútbol moderno.

Bajo la tutela del ingeniero Pellegrini, Bernal tiene el ecosistema ideal para transformar sus credenciales en realidades y comandar el nuevo proyecto bético.