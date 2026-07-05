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Clásico en el mercado de pases: Nacional se quedó con el jugador que buscaba Peñarol en este período

Los tricolores ganaron la pulseada económica y sumarán ya al nuevo futbolista

5 de julio de 2026 11:45 hs
Diego Aguirre y Flavio Perchman

Diego Aguirre y Flavio Perchman

El mercado de pases del fútbol uruguayo sumó un nuevo y vibrante capítulo tras confirmarse que Nacional logró imponerse a Peñarol en la carrera por incorporar a Benjamín Núñez. El lateral y carrilero izquierdo de 23 años, oriundo de Dolores (Soriano), se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Segunda división profesional defendiendo la camiseta de Oriental de La Paz, rendimiento que despertó el interés inmediato de los dos grandes del país.

Los tricolores hicieron un esfuerzo económico que los presididos por Ignacio Ruglio consideraron desmedido, según informó una fuente del club a Referí. El vicepresidente albo, Flavio Perchman, trabajó para que el jugador volviera al club en el que había hecho las divisiones formativas.

Benjamín Núñez se suma a Nacional

La operación se cerró con la compra del 50% de la ficha de Benjamín Núñez a la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) de Oriental de La Paz.

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Para el futbolista, este traspaso representa un regreso a sus raíces, ya que realizó parte de su etapa formativa en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. En su última campaña en la Segunda división profesional, el jugador acumuló destacados números con seis goles y tres asistencias en 15 compromisos, llegando incluso a portar la cinta de capitán.

Benjam&iacute;n N&uacute;&ntilde;ez se despidi&oacute; de Oriental de La Paz y jugar&aacute; en Nacional

Benjamín Núñez se despidió de Oriental de La Paz y jugará en Nacional

Luego de disputar su último encuentro frente a River Plate este sábado, donde marcó el gol de su equipo que perdió 2-1, Benjamín Núñez se despidió con emoción.

En diálogo con el programa Por la raya de Sport 890, el futbolista indicó: "Estoy muy contento, es algo que siempre soñé. Voy a brindarme como acá en Oriental: dejando todo en cada partido, peleando cada pelota y yendo a ganar siempre".

Asimismo, dedicó unas palabras de agradecimiento hacia la institución de La Paz: “Fueron cuatro años en donde me sentí como en mi casa”. El veloz carrilero llega a Nacional para ganarse un lugar en un sector donde competirá con Camilo Cándido y los juveniles del club.

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