El sentido mensaje y el dolor de Maximiliano Araújo luego de la eliminación de la selección uruguaya de Mundial 2026

Maximiliano Araújo, uno de los mejores, si no, el mejor jugador de la selección uruguaya en el Mundial 2026, se expresó en las últimas horas en sus redes sociales acerca de lo que fue la eliminación en la primera fase del citado torneo.

El extremo, quien también jugó como lateral izquierdo en este pasaje de la selección uruguaya en el Mundial 2026, se expresó con un sentido mensaje tras el adiós de la máxima fiesta del fútbol.

Maximiliano Araújo se expresó en sus redes en las últimas horas, luego de haber llegado a Montevideo tras su participación en el Mundial 2026, en el que se volvió con sus compañeros tras la primera fase y en un equipo que mostró muy poco.

"Jesús dijo muévete como si todo fuera a salir bien, porque así será, en lo incierto te proveeré. Hay sueños que uno imagina durante toda la vida, pero cuando llegan superan cualquier cosa que había soñado. Desde que jugaba a la pelota en el barrio soñaba con vestir la camiseta de mi país. Haber tenido la posibilidad de hacerlo en un Mundial y con mi familia en la tribuna es una sensación que jamás voy a olvidar", comenzó escribiendo el futbolista.

Y agregó: "Justamente por todo lo que representaba, también cuesta aceptar el final, por todo el trabajo y la ilusión que teníamos. Queríamos escribir una página importante para nuestro país y darle una alegría a toda la gente que siempre estuvo con nosotros. No haberlo conseguido duele y mucho. Aun así, el orgullo de haber defendido estos colores es más grande que cualquier otra cosa! Quiero agradecer especialmente a cada uruguayo que nos acompañó, que viajó, que alentó y que creyó en nosotros hasta el final. Sentimos ese cariño en cada momento y es una sensación que nunca vamos a dejar de valorar".

"Me llevo el orgullo de haber cumplido el sueño más grande de mi vida y la motivación de seguir trabajando para volver a tener el privilegio de vestir esta camiseta. Porque representar a Uruguay fue, es y siempre será el mayor honor que puedo tener como futbolista. Seguiremos trabajando hasta conseguirlo, no tengo dudas de que así será", terminó.

Aquí se puede ver su posteo: