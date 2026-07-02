"La reconstrucción va a llevar mucho tiempo": venezolanos en Uruguay juntaron toneladas de ayuda humanitaria tras los terremotos

Ante los fuertes terremotos en Venezuela que dejaron miles de muertos y familias afectadas , la comunidad de venezolanos en Uruguay decidió organizarse y, en menos de una semana, logró algo histórico: reunir más de 60 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a los afectados por la catástrofe sísmica, según contaron desde el colectivo Venezolanos en Uruguay.

La campaña, que fue orquestada a finales de la semana pasada, consiguió recolectar alimentos, agua, leche, pañales e insumos médicos que, a la espera de ser clasificados, pronto se enviarán a destino.

La movilización comenzó apenas unas horas después de conocerse la magnitud de la tragedia. Según explicó una de las voluntarias que participa en la coordinación, Mayra Alejandra Martinez , la iniciativa nació desde la cuenta Venezolanos en Uruguay , administrada por Marco Rosario, a la que luego se sumaron la ONG Manos Veneguayas , organizaciones políticas, empresas y decenas de voluntarios.

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"Ellos fueron los que empezaron con todo, fueron la semilla de lo que se vino. Una vez que dieron el paso inicial, todos los demás nos activamos ", contó en entrevista con El Observador.

Una campaña organizada en menos de un día

Las primeras reuniones, recordó Mayra, fueron el jueves, poco después del desastre. "Luego nosotros también nos integramos", contó y relató que con el pasar de las horas se fueron incorporando más personas y más organizaciones.

Fue en esa misma jornada que lanzaron la campaña de donaciones. En paralelo a esto, representantes del colectivo iniciaron reuniones con la Embajada de Venezuela para coordinar la logística.

"Se les planteó que se había dado inicio a una campaña de recolección de donaciones y que se iban a necesitar también algunos espacios para el material. Luego que conversaron, el embajador habilitó algunas zonas", comentó la voluntaria.

De esta forma, parte de las instalaciones diplomáticas comenzaron a funcionar como centro de recepción de medicamentos, mientras que otros insumos fueron almacenados en centros de acopio gestionados con apoyo de diferentes organizaciones.

Capturas de video de @venezolanosenuruguay

Además de la coordinación diplomática, la campaña recibió apoyo logístico de la ONG Manos Veneguayas y de distintos actores que facilitaron espacios físicos para almacenar las donaciones.

Más de 60 toneladas de ayuda

Finalizadas estas gestiones y con la campaña ya iniciada, empezaron a llegar los primeros insumos; rápidamente la iniciativa superó las expectativas.

"Hace pocas horas se cerró la campaña de donación luego de alcanzar la meta de 60 toneladas", contó y aseguró que incluso lograron superar esa cifra.

Entre los artículos recolectados figuran, según las cifras de la organización:

Más de cuatro toneladas de leche.

Alrededor de diez toneladas de insumos médicos.

Aproximadamente cuatro toneladas de agua.

Pañales.

Fórmulas infantiles.

Leche en polvo.

Ropa, actualmente en proceso de clasificación.

La campaña de recolección de momento fue cerrada y ahora el colectivo se encuentra en una fase de clasificación de la ayuda humanitaria.

Para este proceso, mencionó Mayra, están aceptando voluntarios. "Se necesitan muchas manos", aseguró y señaló que los trabajos se van a llevar adelante hasta por lo menos el viernes.

El centro de recolección está ubicado en calle Flores Mora, 1486, y está abierto entre las 9:00 y las 20:00 horas.

"No imaginábamos que era tan grande la magnitud trágica de este evento"

Terremoto en Venezuela Foto: JUAN BARRETO / AFP

Mayra llegó a Uruguay desde Venezuela hace casi una década. Pese a los años fuera de su país y aunque no tuviera conocidos entre los afectados, señaló que el impacto emocional tras los terremotos fue enorme.

Ese miércoles comenzó a recibir mensajes de familiares y amigos radicados en distintos países, hasta que vio un video donde aparecían varios edificios desplomándose.

"Nosotros efectivamente somos un país sísmico, pero nunca habíamos vivido algo como esto. Siempre había temblores, casi una vez cada dos meses. Pero cuando miré el video y vi que se estaban desplomando los edificios, dije: 'esto no es como las otras veces'", contó.

Tras esto, Mayra se comunicó con su hermano y juntos comenzaron a tomar "dimensión" de la situación crítica que atravesaba Venezuela. Aunque el golpe más fuerte no llegó hasta después, con los muertos.

"No imaginábamos que era tan grande la magnitud trágica y tremenda de este evento. No lo pensamos, no lo dimensionamos. Lo fuimos entendiendo con los días", expresó.

"Es horrible, inimaginable, inenarrable; es una situación en la que no das crédito. Lo ves y es como que te disocias porque no terminas de creer que esté pasando en tu país", continuó.

Fue así que decidió actuar para enfrentar el "duelo" de la tragedia.

La solidaridad como forma de enfrentar el duelo

Terremoto en Venezuela Foto: AFP / Manaure Quintero

Para la voluntaria, la decisión de involucrarse en la campaña, más allá de querer apoyar a su pueblo desde la distancia, fue también un medio para poder canalizar la angustia y el dolor.

"El miércoles en la noche, después de los eventos, fueron horas de muchísimo llanto. El jueves en la mañana era lo mismo: llanto, dolor y sufrimiento. Ahí me comuniqué con los compañeros que ya habían lanzado la campaña y ahí dije: 'me tengo que mover, sino me deprimo'", contó.

"Estaba cayendo en un hueco. Vas viendo la red y cada imagen es más sensible que la otra. Después, empiezan a surgir las historias de las personas más cercanas. Si bien yo no tengo familia allí, donde ocurrieron los terremotos, sí tenía amigos que tienen familias desaparecidas, que lo perdieron todo. Entonces me dije que no me podía deprimir y decidí ponerme en contacto con los compañeros y empezamos a trabajar", añadió.

Además, señaló que el meterse como voluntaria fue también una forma de estar con sus compatriotas y que ellos, luego de pasar la desgracia, sepan que "todos sus hermanos se unieron y que hicieron lo que pudieron por ellos".

Al cierre, la voluntaria pidió que la tragedia no desaparezca de la agenda pública con el paso de los días y que la gente se acuerde del pueblo venezolano.

"Las noticias pasan muy rápido, pero esto recién empieza. Entonces solo pido que nos tengan presentes, que recuerden que hay un pueblo que viene sufriendo desde hace mucho tiempo y que hoy está viviendo la peor de las tragedias. La reconstrucción va a llevar mucho tiempo", manifestó.

Finalmente, agradeció la "receptividad" que ha tenido todo el "pueblo uruguayo" y destacó que esta ha sido para ello "inmensa".