Inician las obras para revivir un edificio histórico del Centro: cuál será el destino del Mercado de la Abundancia y cuándo volverá a abrir

El Mercado de la Abundancia tendrá una nueva vida. Una más en la larga historia de este Monumento Histórico Nacional enclavado desde 1909 en pleno Centro de Montevideo , en la esquina de las calles San José y Aquiles Lanza.

Luego de superados unos trámites burocráticos que se extendieron más de lo pensado, la Intendencia de Montevideo autorizó días atrás a Pecoril S.A. —una sociedad de capitales uruguayos que ganó una licitación para explotar el espacio por 30 años — al inicio anticipado de obras, una primera habilitación para trabajos de albañilería que demandarán unos tres meses.

Desde Pecoril S.A. esperan que, mientras avanzan estas tareas, la IM termine de aprobar el resto del permiso de construcción, para una obra que insumirá 15 meses más. Así las cosas, Álvaro Echaider, coordinador general del proyecto, estimó en entrevista con El Observador que el nuevo mercado estará abierto luego del verano de 2028 .

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Las obras —con una inversión que ronda los US$ 3 millones — no alterarán la estructura del edificio, que cuenta con la máxima protección patrimonial.

La primera etapa será la más delicada: “Hay que hacer la consolidación de la estructura. En la historia del mercado se agregaron a la estructura original un montón de muritos y construcciones secundarias que hoy ensucian desde el punto de vista conceptual al mercado. Hay que demoler y limpiar todo eso. Verificar que la estructura original está impecable y, a partir de ahí, agregar lo nuevo”, explicó Echaider.

Render cedido a El Observador sobre cómo será la fachada del nuevo mercado

Luego, se deberán renovar todos los servicios: la energía eléctrica, el agua, el gas y la calefacción. Otra tarea que demandará tiempo es la restauración de elementos icónicos del lugar: “En un edificio patrimonial es donde más tenés que cuidar cosas, por ejemplo todas esas celosía, hay que desmontarlas, limpiarlas, recuperarlas y volverlas a colocar”.

Las obras incluyen, además, la apertura de las peatonales a mitad de cuadra —actualmente inhabilitadas— y la creación de una plaza pública: “Vas a poder entrar desde San José y terminar en Soriano pasando por la plaza del medio, que mira al mercado, a Brusco —un edificio en construcción próximo a estrenar—, a —el coworking— Sinergia. Va a ser un lugar (turístico) de la lista corta si vas por Montevideo”, dijo Echaider.

Render cedido a El Observador sobre cómo será la plaza pública que unirá el mercado con otros edificios

Mercado cultural

Pese al “boom” de los mercados gastronómicos que comenzó en la década pasada, el Mercado del Inmigrante y luego el Mercado Central —ambos ubicados en ese edificio entre 2019 y 2022— no funcionaron y terminaron cerrando.

El nuevo emprendimiento tendrá, al igual que aquellos, comercios gastronómicos, así como también lugares para comprar materia prima y un fuerte componente cultural, como también informó El País.

“La idea es que este mercado resuma activamente qué somos en el Uruguay gastronómica y culturalmente. Hay una historia fuerte de vínculo entre el mercado y el tango. La idea es ampliarlo a la milonga, al candombe, a la música popular", explicó Echaider.

En este sentido, apuntan a convertir el mercado en un "nodo" del tango: "Estuvimos en Buenos Aires visitando empresarios vinculados al mundo del tango, procurando que la gente que va a Buenos Aires por el turismo del tango, sume una noche más en Montevideo. Y, a partir de acá, si quieren irse, por ejemplo, al museo del tango en Tacuarembó haremos la conexión".

Habrá tres espacios para eventos culturales diarios: uno en el subsuelo, otro en el centro de la plaza pública y otro en los callejones que unirán este edificio con los demás de la manzana.

“Vamos a celebrar la abundancia. Somos un país abundante, si mirás en la literatura, en música, en pintura, en fútbol, hay abundancia. Por eso vamos a volver a ser el Mercado de la Abundancia, volvemos al origen, queremos ser antiguos porque somos patrimonio pero queremos ser modernos", dijo Echaider, y ejemplificó con el caso de los turistas: “Hay un día de lluvia y no sabés qué hacer, vas a poder venir a comer un buen pedazo de carne, vas a poder bailar o ver un espectáculo y vas a poder enterarte de qué está pasando y dónde está pasando. ¿Te encantó un chivito acá? Tenés 10 lugares más en Montevideo, podés acá contratar un ticket y el transporte para ir".

El Centro, ¿en caída o reactivado?

A mediados de mayo representantes del Grupo Centro —que nuclea a comerciantes de esa zona de la capital— comparecieron ante el Parlamento y brindaron un diagnóstico dramático de su situación: “El Centro atraviesa su peor momento histórico”, dijo Federico Celsi, propietario del bar Facal, y mencionó tres problemas: la cantidad de personas en situación de calle, la “percepción de inseguridad” que tienen los transeúntes y el estacionamiento tarifado.

El coordinador del proyecto del Mercado de la Abundancia reconoció que el barrio “parece tener un momento de baja”, pero consideró que los barrios céntricos suelen tener “ciclos” y que se esperan mejoras en la zona.

Por ejemplo, destacó que en la misma manzana se inaugurará el edificio Brusco, con 172 viviendas y una torre de oficinas que se conectará con el edificio de Sinergia ubicado a espaldas del mercado.

“Todo eso va a generar una transformación sin duda de este espacio, y nosotros queremos ser parte de eso. Nosotros estamos pensando esto no como un mercadito encerrado, sino como un mercado conectado con esta manzana y con este pedazo de ciudad. Le hemos propuesto a la IM que se conciba este espacio como el Distrito Ejido. Entendemos que entre la Torre del Gaucho, la Torre de los Profesionales y Brusco, y un poquito alrededor hay una oferta gastronómica, una oferta de servicios, una oferta residencial muy potente que se ha ido renovando a lo largo de estos años”, explicó.