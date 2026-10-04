Listas de los sindicatos arrasaron en las elecciones de la ANEP y consiguieron los dos representantes en el Codicen

Los docentes eligieron este sábado a sus dos representantes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
El lema impulsado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay arrasó en la votación y Pablo Macedo y Límer Santos serán los nuevos representantes.
El lema de los sindicatos cuadruplicó a su competidora. Del total de 45.660 votantes, las listas asociadas al lema "En defensa de la educación pública" se llevaron 27.768 votos. La lista con más votos fue la 11, que encabezaba Macedo. La siguió la 22, de Santos.
Por su parte, las listas del lema "Compromiso docente, futuro educativo" recibieron 7.109 adhesiones.
Los ganadores integrarán el consejo durante los próximos cinco años.
Aunque bajaron los votos en blanco (de 10.570 a 6.163), se duplicaron los votos anulados con respecto a cinco años atrás. En 2021 habían sido 2.039 y este sábado fueron 4.613. En parte es el reflejo de una campaña que circuló entre grupos de docentes y que promovió la introducción de la siguiente papeleta: