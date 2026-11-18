El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió este miércoles 18 una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes que afecta a localidades de seis departamentos del país.

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La advertencia comenzó a regir a las 14:10 horas y tiene prevista una actualización a las 16:00 horas , según informó el organismo.

De acuerdo con Inumet, el área comprendida en la alerta será afectada por tormentas que pueden alcanzar una intensidad fuerte de manera puntual.

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"Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica" , señala el comunicado.

La probabilidad de ocurrencia del fenómeno se ubica entre el 50% y el 75%.

Advertencia amarilla por Tormentas puntualmente fuertes. Se actualizará a las 16:00 h o ante cambios significativos. pic.twitter.com/v9kPQe4DKw — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 18, 2026

Qué departamentos y localidades están bajo alerta amarilla

La advertencia meteorológica comprende zonas de Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, San José y Soriano.

Las localidades afectadas son las siguientes:

Canelones: Aguas Corrientes, Canelones, Juanicó, Los Cerrillos, Migues, Progreso, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Tala y Villa Felicidad.

Colonia: Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Gaetán.

San José: todo el departamento.

Soriano: Cardona.

Inumet prevé actualizar la advertencia a las 16:00 horas de este miércoles, cuando se evaluará la evolución de las condiciones meteorológicas en las zonas afectadas.