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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 16 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una jornada de cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas en buena parte del territorio nacional

16 de noviembre de 2026 7:15 hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, paraguas, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este lunes 16 de noviembre, una jornada que estará marcada por la nubosidad, la probabilidad de lluvias y temperaturas máximas de hasta 32 °C en algunas zonas del país.

En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 26 °C de máxima. Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y vientos del noreste y este de entre 20 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet prevé un aumento de la nubosidad y probables precipitaciones escasas, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

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Pronóstico de Inumet para el este del país

En el este, las temperaturas estarán entre los 17 °C y los 27 °C. Durante la mañana se espera un cielo nuboso a cubierto, con probables precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas.

Los vientos soplarán del noreste y este a velocidades de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y la noche continuarán las precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos serán del noreste, de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Pronóstico de Inumet para el oeste del país

En el oeste, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.

Durante la mañana se prevé un cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos serán del este y noreste, de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche se esperan condiciones similares, con probables precipitaciones escasas y neblinas. Los vientos se mantendrán del sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el norte del país

El norte registrará las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 19 °C y una máxima de 32 °C.

Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos serán del este y noreste, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos soplarán del sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

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