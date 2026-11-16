A la espera de un milagro: pasó León XIV pero nos queda el orgullo de no creer en nada

El papa León XlV está dejando atrás su viaje por Latinoamérica y, en la ocasión, Uruguay ha vuelto a exhibir esa estampa de exportación que desde afuera elogian y que, adentro, subsiste aún con sus fisuras.

El presidente Yamandú Orsi y sus antecesores posaron juntos, confirmando que nuestro famoso civismo político, ese pacto donde los bandos acuerdan no romper la vajilla frente a los invitados, sigue vigente. Hubo sonrisas, discursos medidos y celebrados, y un clima general de concordia que clausuró la visita con la sensatez de una nación ilustrada.

Pero bajo la superficie de lo diplomático, todavía queda por demostrar que con esa fugaz visita ha comenzado a cambiar al menos un poco una realidad ya antigua que levantó la cabeza en el debate acerca de si el Palacio Legislativo debía ser iluminado con los colores papales en honor al visitante. La idea apenas sobrevivió unos pocos días, hubo un debate público de algunos legisladores y las diferencias pasaron al olvido entre el fervor moderado de la presencia sosegante del papa.

Pero en ese atisbo de pelea asomó la percepción bastante extendida acerca de que cualquier foco que ilumine las actividades de la Iglesia implica poco menos que prender fuego la Constitución o volver a la época anterior a que José Batlle y Ordóñez separara las cosas.

Y ese sentimiento subsiste aunque, por ejemplo, la pelea a favor de la legalización del aborto y de la eutanasia fue saldada en contra de lo que propugna la Iglesia, confirmando que su poder es acotado. Pese al debate ganado a favor de las libertades y a contrapelo de lo que recomendó Leon XIV en su discurso en la Plaza Independencia, la desconfianza en lo religioso hace tiempo que, al decir del presidente Orsi, “se fue de mambo”. Y eso no lo ocultan las mieles que, por estos días, parecen haber endulzado la lengua de los políticos que cruzaron halagos por la civilidad mostrada ante la presencia de Robert Prevost.

Porque al uruguayo se le infla el pecho con exceso de aire al repetir el dato de que somos el país con menos creyentes de América Latina; nos miramos al espejo y nos vemos ilustrados, liberados de los “mitos” que aún mueven a nuestros vecinos del continente.

Sin embargo, ese indicador no nos salva de nada. No nos ha librado de la pobreza, de los índices alarmantes de suicidios, ni de la fractura social, ni del avance del narcotráfico. Tener templos vacíos no es un seguro contra la ineficacia de los gobernantes y la ausencia de fe no representa un escudo protector contra la miseria humana ni contra la intolerancia.

Hay una cierta ceguera en la ofensiva anticristiana contemporánea. Porque la Iglesia que camina hoy en Uruguay hace tiempo que se mete en el barro de los cantegriles, donde el Estado muchas veces llega tarde o no llega. Hay una red de parroquias, comedores y voluntarios que le dan de comer al que no tiene nada. Y le dan compañía. Y muchas veces rescatan de las drogas a aquellos que no pudieron escapar por otro camino.

Y, sin embargo, aún son demasiados los que pierden el tiempo en una batalla inservible contra las sotanas mientras en la calle la realidad les pasa por al lado y por arriba.

Porque no tener fe no nos otorga ninguna superioridad ¿En qué momento no creer en nada se convirtió en un mérito o en un pase privilegiado a la civilización? Si a una persona la fe en Dios le da fuerza para levantarse para trabajar a las cinco de la mañana o le lleva consuelo en la enfermedad o, más aún, la conforta con la certeza de que no todo se termina con la muerte ¿cuál es el afán de rapiñarle esa convicción? ¿qué gana el militante del ateísmo destruyendo el altar ajeno?

Por otro lado, ¿es posible que el carisma de León, la certidumbre de que es un hombre bueno, su recorrido por las olvidadas calles de Casavalle, aliente la fe de los que la tienen y apacigüen las aristas más agudas de aquellos que la combaten?

“Uruguay ya no volverá ser el mismo a partir de hoy”, le dijo el presidente Orsi al papa al despedirlo en el aeropuerto. Es de suponer que fue una frase de cortesía, porque si el mandatario cree de verdad en ese cambio, sus aspiraciones se parecen mucho a un milagro.