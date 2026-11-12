Perspectivas | En un Estado laico y con leyes como la del aborto y la eutanasia, ¿cómo cae el mensaje de León XIV en contra de esas prácticas?

La consulta planteada en Perspectivas , el espacio de opinión de lectores de El Observador en su página, puso sobre la mesa una tensión histórica en la sociedad uruguaya: en un Estado laico y con leyes vigentes que habilitan el aborto y la eutanasia, ¿cómo se recibe el mensaje del pontífice en contra de esas prácticas?

Tras el paso del papa León XIV por Uruguay, el relevamiento a nuestros lectores mostró una distribución marcada: el 45% de los participantes opinó a favor del mensaje papal, mientras que un 26% defendió su intervención desde el principio de la libertad de expresión y un 15% rechazó de plano su postura. A raíz de estos resultados, la editora de Actualidad de El Observador, Natalia Roba , analizó los contrastes culturales, el peso de la laicidad y las lecturas del sistema político frente al discurso pontificio.

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Más allá del pulso recogido entre los lectores, el escenario en el que se pronunció el pontífice responde a una matriz cultural singular en la región. Uruguay exhibe históricamente bajos niveles de religiosidad —una tendencia que se ha acentuado en los últimos años— junto con una arraigada tradición de laicidad que confina las expresiones confesionales al ámbito estrictamente privado.

Esa separación institucional convive con consensos sociales consolidados en torno a la agenda de derechos. Durante 2025, cuando las principales consultoras de opinión pública midieron la postura ciudadana respecto a la eutanasia, los sondeos arrojaron un amplio respaldo poblacional a su legalización, replicando el consenso social que en su momento acompañó la despenalización del aborto.

Coherencia doctrinal y lecturas en el sistema político

León XIV conoce la realidad secular uruguaya y el marco normativo vigente en el país. No obstante, esa particularidad local no alteró el eje de su mensaje pastoral: la defensa doctrinal de la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.

Esa previsibilidad doctrinal amortiguó cualquier sorpresa en el arco político. Tanto representantes del gobierno como dirigentes del Partido Nacional leyeron el pronunciamiento con naturalidad, interpretándolo como una postura lógica y coherente con la investidura y el magisterio de la Iglesia Católica.

Aun así, los matices quedaron expuestos en el lenguaje gestual durante el acto central en la Plaza Independencia. Mientras el pontífice abordaba estos tópicos en su alocución, los referentes del Partido Nacional presentes acompañaron el pasaje con aplausos y gestos de asentimiento, en contraste con los dirigentes del Frente Amplio, quienes no realizaron demostraciones públicas.