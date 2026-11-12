Quiénes eran Roberto Berrospe y Ana Verónica Solome, la pareja que murió junto a su hija de dos años en Ruta 12

Roberto Berrospe Machín se definía en sus redes sociales como padre, conservador y cristiano . También como creador digital, programador, músico y amante de la tecnología . En su cuenta de Instagram, donde reunía más de 22.000 seguidores , compartía videos realizados con inteligencia artificial, reflexiones y momentos de su vida cotidiana. El hombre de 49 años murió este miércoles junto a su esposa, de 47, y su hija de dos años y medio , en un siniestro de tránsito ocurrido en la Ruta 12 , a la altura del kilómetro 83, entre Tala y San Ramón, en Canelones.

La familia era oriunda de Florida y se dirigía hacia Lavalleja cuando el vehículo en el que viajaban chocó con otro automóvil. Los tres ocupantes fallecieron como consecuencia del impacto.

Berrospe tenía una activa presencia en las redes sociales , especialmente en Instagram, donde compartía contenidos de distintas temáticas. Una de sus principales áreas de interés era la inteligencia artificial , una herramienta que utilizaba tanto para experimentar con nuevas formas de creación audiovisual como para entretener a sus seguidores.

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En sus publicaciones combinaba imágenes de animales en situaciones insólitas, videos humorísticos y contenidos vinculados a la tecnología. Su objetivo, según explicaba en sus propias publicaciones, era “ concientizar y divertir ” mediante el uso de inteligencia artificial.

Su perfil también mostraba otra faceta: la música. Entre sus publicaciones aparecía cantando, tocando instrumentos y experimentando con producciones audiovisuales vinculadas al mundo musical.

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Además, compartía imágenes personales y familiares. En la descripción de su cuenta se presentaba primero como padre, antes de enumerar sus intereses y actividades.

Berrospe y su familia integraban una comunidad de practicantes cristianos en Florida. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, allegados expresaron su dolor en las redes sociales y recordaron a la familia como “muy unida”. “Iban juntos para todos lados”, expresaron personas de su entorno.

El periodista de Telemundo Jorge Zabala también recordó a la familia en una publicación en X, en la que describió una escena cotidiana que los vecinos de Florida solían presenciar.

“Una familia muy unida, se les veía a diario caminando por el centro de la ciudad haciendo mandados, portando mate y termo bajo el brazo”, escribió.

“El fallecimiento de Robert junto a su esposa y pequeña hija en un infame accidente en ruta 12 genera consternación y dolor”, agregó el periodista, quien cerró su mensaje con un “descansen en paz”.

El fallecimiento de Robert junto a su esposa y pequeña hija en un infame accidente en ruta 12, genera consternación y dolor. Una familia muy unida, se les veía a diario caminando por el centro de la ciudad haciendo mandados, portando mate y termo bajo el brazo. Descansen en paz. pic.twitter.com/9JQEKnZHF8 — Jorge Zabala (@PeladoZabala) November 11, 2026

Su esposa, Ana Verónica Solome Candia, de 47 años, también tenía actividad en las redes sociales, aunque con un perfil diferente. Era integrante desde el 14 de febrero de 2020 del grupo de Facebook “S.O.S. Animales perdidos y en adopción en Florida, Uruguay”, donde compartía publicaciones sobre perros y gatos encontrados, difundía casos de animales extraviados y colaboraba en la búsqueda de ayuda para ellos.

El siniestro en el que murió junto a su familia

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles en la Ruta 12, en el departamento de Canelones. De acuerdo con la información primaria recabada por la Policía Caminera, uno de los vehículos involucrados se habría cruzado de senda y provocado una colisión frontal.

Las primeras pericias indican que uno de los automóviles circulaba a una velocidad superior a los 140 kilómetros por hora, aunque las circunstancias exactas del siniestro continúan bajo investigación.

La violencia del impacto provocó importantes daños estructurales en los laterales izquierdos de ambos vehículos. En el otro automóvil viajaba un hombre que fue trasladado a un centro asistencial en estado grave. Las autoridades aguardan su evolución para poder tomarle declaración y esperan los resultados definitivos de las pericias técnicas, que serán fundamentales para establecer las responsabilidades en el siniestro.

La hija de Berrospe y su esposa tenía dos años y medio y habría cumplido tres años el próximo 15 de marzo.