Todo lo que se sabe del accidente en Ruta 12 en el que murió una familia: las obras, la falta de señalización y lo que investiga Caminera

Una pareja y su hija de dos años murieron este miércoles en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 80 de la Ruta 12 , entre Tala y San Ramón, en Canelones. El choque involucró a dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios y dejó, además, a un hombre de 31 años gravemente herido .

El siniestro ocurrió poco antes de las 06:00, en una recta con pendiente ascendente de una ruta que se encuentra en obras de pavimentación. El tramo todavía no cuenta con banquinas ni con líneas de señalización horizontal , una situación que, según la Policía Caminera, pudo haber contribuido al accidente.

El vocero de Caminera, Belso Rodríguez , explicó a Telemundo (Canal 12) que la falta de demarcación podría haber provocado que alguno de los conductores perdiera la referencia de su ubicación en la calzada . De todas formas, las causas del choque todavía están bajo investigación.

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Las tres personas fallecidas integraban una familia oriunda del departamento de Florida. " Los tres fallecidos eran una familia oriunda de Florida, un matrimonio y su hija de dos años ", confirmó Rodríguez.

Las víctimas eran un hombre de 49 años, una mujer de 47 y su hija de dos años, quienes viajaban en un automóvil que circulaba de oeste a este. Los tres fallecieron en el lugar como consecuencia del impacto.

En el otro vehículo, una camioneta SUV que circulaba en sentido contrario, viajaba únicamente su conductor. "En el otro vehículo iba un hombre de 31 años, único ocupante, que resultó politraumatizado grave y fue derivado a Pando", agregó el vocero de Caminera. El herido fue trasladado a CAAMEPA de Pando para recibir asistencia médica.

La ruta estaba en obras y sin líneas pintadas

Uno de los elementos que analizan las autoridades es el estado del tramo de la carretera donde ocurrió el accidente.

La ruta se encuentra en tareas de reparación y mejora de la carpeta asfáltica, pero todavía no tiene banquinas ni la demarcación horizontal que permite identificar los carriles de circulación.

Rodríguez señaló que estas condiciones podrían haber influido en el siniestro. "Todavía hay una banquina inexistente y el delineamiento horizontal, las franjas. Eso puede contribuir a que un conductor pueda perder la referencia, son lugares en los que hay que extremar las precauciones en lo que es la circulación, en tramos que están en obras debidamente señalizados", explicó.

El vocero aclaró que las circunstancias concretas del accidente aún deben determinarse, por lo que no está establecido que la ausencia de líneas pintadas haya sido la causa del choque. El lugar donde ocurrió el siniestro es una recta con pendiente ascendente, en la que los dos vehículos circulaban en direcciones opuestas.

Cómo fue el choque y qué encontraron las autoridades

Según la información proporcionada por Policía Caminera, se trató de una colisión frontolateral entre los dos vehículos. En diálogo con el consignado medio, Rodríguez describió lo ocurrido como "dos vehículos que chocaron por causas a determinar, con el resultado de tres personas fallecidas en uno de los vehículos", explicó.

Los dos automóviles sufrieron importantes daños en sus sectores frontales y deformaciones estructurales en los laterales izquierdos. "Si bien hay daños estructurales importantes en los sectores frontales, también en lo que son los laterales izquierdos se nota una deformación estructural de importancia. Más allá de la colisión frontal, existió luego un rozamiento u otro tipo de colisión que forma parte del desenlace", agregó.

Tras el impacto, uno de los vehículos quedó sobre la calzada, mientras que el otro terminó en la faja natural del margen contrario.

Las autoridades trabajan para determinar la dinámica del siniestro y establecer qué provocó que los vehículos terminaran colisionando.

Qué se sabe de las causas del accidente y cuándo se habilitó la ruta

Por el momento, Policía Caminera no determinó qué provocó el choque entre los dos vehículos.

La falta de banquinas y de demarcación horizontal es uno de los factores que podrían haber contribuido al siniestro, según indicó el vocero policial, aunque todavía no existe una conclusión sobre su incidencia.

Tampoco se informó oficialmente cuál de los vehículos pudo haberse desplazado hacia el carril contrario ni si hubo otros factores involucrados.

A raíz del accidente, la Ruta 12 permaneció totalmente obstruida en el tramo del kilómetro 80 durante varias horas, mientras trabajaban los equipos de emergencia y las autoridades.

La circulación fue restablecida sobre las 11:00 de este miércoles, después de las actuaciones realizadas en el lugar.

La investigación deberá establecer las circunstancias que derivaron en la colisión que provocó la muerte de los tres integrantes de la familia y dejó gravemente herido al conductor del otro vehículo.