De Uruguay a la Unión Europea: cómo fueron las exportaciones en los primeros seis meses de acuerdo con el Mercosur

En los primeros seis meses del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) el saldo para Uruguay es positivo . Las exportaciones al bloque aumentaron 12% en la comparación interanual, aunque en mayo y agosto tuvieron un desempeño negativo.

Entre mayo -primer mes de aplicación del acuerdo- y octubre, las exportaciones de bienes uruguayos fueron por US$ 1.049 millones , frente a los US$ 937 millones del mismo período, según información del Instituto Uruguay XXI.

En mayo, cuando todavía quedaban algunas dudas sobre la implementación, las ventas externas tuvieron una caída de 20%. Al mes siguiente se recuperaron y llegaron a US$ 175 millones, con aumento de 20% en relación al mismo de 2025. Julio mantuvo el buen desempeño con US$ 172 y suba interanual de 42%. En agosto se produjo otra caída, esta vez de 11%. En el mes se exportaron bienes por US$ 165 millones.

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Los dos últimos meses, setiembre y octubre, retomaron los números positivos, con incrementos de 61% y 16%, respectivamente.

Según los datos oficiales, los productos más vendidos en ese semestre fueron la celulosa, carne bovina, arroz y madera y subproductos de madera.

Este último producto fue el más beneficiado por la quita de aranceles en el ingreso al bloque europeo. En los seis meses relevados, las exportaciones crecieron 102%, al pasar de US$ 55 millones en 2025 a US$ 89 millones entre mayo y octubre de este año.

La celulosa fue el principal producto exportado en ese período con US$ 460 millones y variación positiva de 29%, pero en este caso no hubo modificación arancelaria porque ya entraba a la Unión Europea sin pagar tributos.

Preferencias arancelarias

Otro informe de Uruguay XXI indicó que en los cuatro primeros meses desde que está vigente, el acuerdo Mercosur-Unión Europea permitió a Uruguay exportar a países europeos bajo preferencias arancelarias por un valor de US$ 12,2 millones y colocar otros US$ 15,3 millones dentro de los cupos para productos sensibles como la carne bovina, el arroz y miel.

Cítricos a la Unión Europea

Las exportaciones por preferencias arancelarias tuvieron como destino a 11 países europeos. En este rubro, los cítricos representaron algo más de seis de cada 10 dólares ingresados, con los limones, naranjas, clementinas y mandarinas concentrando la mayor parte del valor.

Además, otros productos uruguayos ingresaron bajo contingentes arancelarios con más de 5 mil toneladas y un valor de US$ 13,5 millones.

En el rubro de la carne, que es uno de los más sensibles para Uruguay, hubo 16 empresas exportadoras que en total solicitaron cupo por 5.378 toneladas. Sin embargo, solo pudieron ingresar a la Unión Europea 812 toneladas. Es decir, solo lograron colocar el 15% de lo solicitado.

Solo la carne movilizó US$ 11,4 millones –casi toda fresca o refrigerada– y, de acuerdo a Uruguay XXI, hubo un “flujo regular” de ingresos. Los principales destinos fueron los Países Bajos y Alemania, seguidos de lejos por Portugal, España, Italia, Dinamarca y Bélgica.

El acuerdo prevé una cuota total de 99 mil toneladas de carne para el Mercosur cuando se alcancen los cinco años de vigencia del acuerdo. En este primer año tiene cupo por 11 mil toneladas con un arancel de 7,5%. En el caso específico de Uruguay, uno de los cambios más notorios es en la cuota Hilton de carne premium (5.600 toneladas) que hoy el país exporta al bloque europeo y que pasa de un arancel del 20% al 0% de forma automática.

Para el arroz, en tanto, hubo 24 solicitudes de cupo presentadas por tres empresas distintas para colocar un total de 4.167 toneladas, de lo que efectivamente lograron ingresar casi todo: 4.132 toneladas por un valor de US$ 2,4 millones.