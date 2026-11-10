De Plaza Independencia a Florida: el mensaje sin concesiones de León XIV que interpeló a católicos y no católicos

El fin de semana papal que vivió Uruguay dejó varios aspectos para analizar. Con el correr de los días se irán conociendo detalles y anécdotas de su itinerario, pero en el plano discursivo la hondura doctrinal y social de León XIV continúa resonando. Fiel a su estilo pastoral, el pontífice transmitió lo que consideró imprescindible en cada escenario y ante cada auditorio, sin cálculos de conveniencia ni concesiones.

Respaldado por una sólida formación doctrinal, sus intervenciones —tanto en los discursos protocolares como en las homilías— evidenciaron un notable conocimiento de la historia uruguaya. Su mensaje mostró que comprendió cabalmente el arraigo del laicismo desde la génesis de la República; sin embargo, no se quedó en la historia sino que la utilizó como puente para referirse al presente y a los problemas que enfrentamos los uruguayos en este 2026: la pobreza estructural, la soledad no deseada, los suidicios y las urgencias en salud mental.

A esa agudeza conceptual se sumó su eficacia comunicativa. Respaldado por más de dos décadas de labor pastoral en Perú que le dan un manejo perfecto del español, pese a haber nacido en Chicago, y su tono cercano mostraron a un pastor de 71 años forjado en el contacto directo con comunidades del interior profundo del país latinoamericano.

León XIV en Casavalle: la tarde que el papa llamó a los uruguayos a "despertar" contra la violencia y el barrio clamó por un "santo de la periferia"

En cada instancia pública, el papa apuntó al núcleo de las problemáticas. Así ocurrió en Casavalle, donde sentenció con claridad: “Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles”, agregando: “No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”.

Sus palabras, seguidas con evidente atención y gestos de asentimiento desde el estrado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quedaron resonando.

El hambre y el clima de violencia que condicionan la infancia en Casavalle y otros barrios de Montevideo y el interior, lo llevaron a poner en el centro la dignidad del ser humano. Ese tema que fue transversal a todas sus exposiciones mostró que León XIV considera que el valor del ser humano es intrínseco, inalienable e independiente de su rendimiento económico o de sus condicionamientos materiales.

El papa sabe que Uruguay es un país donde la llamada “agenda de derechos”, que ha promovido leyes como la de aborto y eutanasia –más nueva en el tiempo-, promovidas institucionalmente por la izquierda pero con apoyos de políticos de los otros partidos, han posicionado a Uruguay como referente de las democracias progresistas.

Sin embargo, en coherencia con el magisterio de la Iglesia, no dudó en ir contracorriente. En plena Plaza Independencia y ante las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, remarcó que la dignidad no se supedita a la funcionalidad social: “La dignidad fundamental de cada persona no se adquiere, no debe ganarse ni necesita ser demostrada”.

En esa línea, recordó que el niño que todavía se encuentra en el seno materno pertenece ya a la familia humana y que su dependencia absoluta de la madre no disminuye en absoluto la dignidad que le corresponde ni la protección que merece. También sostuvo que atravesar situaciones de dolor físico, enfermedad, discapacidad, pobreza o pérdida de autonomía no resta valor a la vida ni despoja a la persona de su condición de miembro pleno de la sociedad.

Lejos de escandalizar al sistema político, su coherencia fue leída con naturalidad; dirigentes del Frente Amplio como el ministro de Educación José Carlos Mahía y Fernando Pereira coincidieron ante El Observador en que resultaba lógico y previsible que el pontífice ratificara la doctrina católica en esa materia.

Los conceptos sobre la dignidad humana también fueron trasladados al ámbito universitario durante su intervención en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Ante académicos, dirigentes políticos y líderes interreligiosos, insistió en que se deben superar las visiones dualistas, recordando que el ser humano es una unidad indisoluble de cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. “La reducción del cuerpo a un objeto, del que se puede disponer arbitrariamente, es siempre una negación de la dignidad de la persona”, dijo.

Esta perspectiva reafirma conceptos que ya había expresado en la Enciclica Magnifica humanitas (Magnífica humanidad que ha sido muy elogiada incluso por el mundo no católico) en la que si bien se ha destacado que habla de la Inteligencia Artificial su principal mensaje fue poner a la persona por encima de la tecnología y del trabajo.

Frente a los gobernantes y políticos, León XIV reiteró que "el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo", enfatizando que los avances en inteligencia artificial y automatización deben potenciar el desarrollo integral del trabajador sin degradarlo jamás a una pieza descartable de los sistemas de producción.

La visita satisfizo la devoción popular y encontró un eco institucional ampliamente favorable. El presidente Yamandú Orsi llegó a manifestar que "Uruguay no será el mismo", mientras que el canciller Mario Lubetkin calificó las jornadas como "uno de los momentos más extraordinarios de los últimos 40 años", elogiando el esfuerzo coordinado del Estado, los voluntarios y la ciudadanía ante una figura a la que definió como quien "jugó, juega y jugará decididamente en el contexto mundial".

Casavalle: el fuerte mensaje del pastor cercano

El recorrido a pie por Casavalle, donde el papa bendijo las viviendas que levanta la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe junto a Papal Foundation, constituyó una de las imágenes más elocuentes del viaje. En ese entorno vulnerable, el pontífice evocó sus inicios sacerdotales y recalcó que aquellas obras son más que un techo: serán un verdadero hogar donde se crezca en dignidad, paz y esperanza.

El papa León XV y Sturla en Casavalle AFP

Unos minutos más tarde en el acto que se organizó junto a la parroquia, denunció abiertamente los problemas que afectan la vida cotidiana del barrio. Tomando la conocida parábola del Buen Samaritano cuestionó la postura de quienes “pasan de largo” frente a los necesitados, hizo un llamado a la acción conjunta entre la Iglesia, la comunidad civil y el Estado para construir una sociedad inclusiva donde nadie quede marginado.

La educación: formar la conciencia más allá del algoritmo

En su diálogo con la comunidad académica en la UCU, León XIV destacó la creciente dificultad de educar la atención y la contemplación, pidiendo a los educadores generar espacios de silencio, discernimiento y profundidad interior.

Pidió que la educación no se proyecte en un “circuito cerrado”, sino que aprenda a escuchar a las familias, a la sociedad civil y al ámbito laboral, respondiendo al rápido ritmo de cambio generacional sin abandonar la sana tradición. Encomendó también educar "las manos para el abrazo y la construcción de la paz".

Recuperando el eje de su magisterio, exhortó a no subordinar al ser humano ante el algoritmo. Planteó la urgencia de equilibrar la destreza técnica con el cultivo de las inteligencias emocional, ética, comunitaria y ecológica, advirtiendo que acumular y procesar datos masivos no constituye sabiduría genuina si carece de discernimiento crítico y sensibilidad contextual.

Símbolos con anclaje oriental

Desde Plaza Independencia hasta Florida, el papa recurrió a figuras de arraigo local para reflexionar sobre la fe y la vida en comunidad. Desde la magistral lectura que hizo del friso de bronce al pie de la estatua ecuestre de José Gervasio Artigas que representa imágenes de la Redota, hasta las menciones a Jacinto Vera, el primer obispo que recorrió la patria a caballo, o las menciones al mate y los palmares.

Inspirado en el Salmo 92 («el justo florecerá como la palmera»), graficó al creyente erguido ante la adversidad, afianzado en raíces firmes y orientado hacia lo alto. Remarcó que las palmeras no subsisten aisladas, sino que configuran palmares, metáfora de una comunidad eclesial que abreva en una fuente compartida —la Palabra, los sacramentos, la oración y la misericordia— para caminar unida.

Asimismo, resignificó el ritual del mate como ícono del encuentro fraterno, la conversación reposada y la hospitalidad oriental. Lo mencionó tanto como ritual que enseña a compartir e integra a los diferentes, pero también cómo el mate solitario acompaña la pausa interior, el silencio reflexivo y el diálogo íntimo de la conciencia frente al misterio de Dios.

El Centenario: fe testimonial en el Uruguay secular

La Vigilia de Oración en el Estadio Centenario concentró su diagnóstico sobre el reto de profesar la fe en un entorno profundamente secularizado e indiferente. Si en la Plaza Independencia recordó que la laicidad bien entendida ampara el aporte público y colectivo de las confesiones al bien común sin que ello vulnere la autonomía civil, en el estadio encaró de lleno la condición minoritaria del catolicismo local, destacando valores considerados conservadores para el progresismo.

Justamente frente al declive del matrimonio y la reducción de la natalidad, León XIV instó a los jóvenes católicos a no temer al "para siempre", a la apertura generosa a los hijos, al tiempo que animó a otros, a no acallar las vocaciones consagradas y urgió a la asamblea entera a perseverar en la honradez y el perdón, rechazando el privilegiar una vida cómoda.

A través de la figura evangélica de Belén —cuyo significado es casa de pan y fue el lugar elegido para el nacimiento del Mesías ya que "no había lugar para ellos"— invitó a preguntarse si realmente hay espacio para Cristo en los hogares, el tiempo y las decisiones cotidianas, instando a colocarlo en el centro mediante la oración, la Eucaristía y la Confesión.

La centralidad de la mujer y la responsabilidad de los varones

El cierre doctrinal de sus reflexiones reservó un lugar privilegiado a las mujeres en la homilía de la misa de Florida. A través de las figuras de Judit y María (Antiguo y Nuevo Testamento) exaltó la fortaleza de la fe frente al miedo paralizante. Inspirándose en la premura de María al visitar a su prima Isabel, al enterarse de que esparaba a Juan el Bautista, demandó una Iglesia en salida: “¡Uruguay hay que ponerse en camino! ¡Hay que entrar de nuevo en las casas, acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo”.

Dedicó un reconocimiento especial a las mujeres cotidianas en la transmisión de la fe: abuelas, madres, madrinas y catequistas, al tiempo que recordó a mujeres que llegaron a los altares como Santa Francisca Rubatto y las beatas Dolores y Consuelo Aguiar-Mella.

En ese marco, reivindicó las raíces de la identidad patria al recordar que en 1825 los patriotas de la Cruzada Libertadora confiaron la causa independentista a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay. Como tributo a esa devoción histórica, entregó la Rosa de Oro a la imagen venerada en Florida y renovó la consagración del país a su amparo.

El hilo conductor de sus homilías no fue un optimismo superficial, sino la esperanza cristiana entendida como dinamismo transformador encarnado en obras. Desde el Centenario proclamó con vigor: «¡Jesucristo es nuestra esperanza!», asegurando que ningún diseño institucional ni promesa terrenal sustituye la certeza del amor redentor frente a la muerte, la violencia y el pecado.