El papa pidió atención

El sábado a la tarde, mientras en Buenos Aires todavía se discutía por dónde iba a pasar el papamóvil, León XIV entró al aula magna de la Universidad Católica del Uruguay y se encontró con un público poco habitual para un Papa. Lo esperaban rectores y autoridades de la ANEP, gente que lleva décadas pensando cómo se enseña en el país que repartió computadoras a sus chicos antes que casi nadie. A ellos les dijo que “el proceso de deshumanización que estamos viviendo es un desafío para nuestras instituciones escolares y universitarias”, y después agregó algo que me quedó dando vueltas desde que lo leí. Dijo que no puede ser considerado sabio “aquel que reúne información, sin discernir, sin reflexionar, sin conocer el contexto”.

Lo escuché desde la otra orilla. Soy argentino, vivo en Buenos Aires y el domingo a las 16:33 el mismo hombre bajó del avión en Aeroparque para empezar la parte de la gira que me toca de cerca. Mi país decretó feriado nacional para el lunes de la misa en Palermo, y la escena que Uruguay vivió en el Centenario, con 70 mil personas adentro y otras 30 mil afuera según las autoridades locales, se repitió en el Monumento a los Españoles con el acento cambiado. Hay algo de privilegio en poder mirar las dos funciones de la misma obra con apenas días de diferencia.

Del discurso de la Católica me quedo con la parte que podría haber firmado cualquier neurocientífico. El Papa nombró la atención como ese proceso cognitivo que se vuelve cada vez más difícil, y la puso en el centro de lo que una escuela o una universidad tienen que cuidar. Mariano Sigman y Santiago Bilinkis le pusieron nombre a este problema en 2023 y lo llamaron sedentarismo cognitivo, el músculo del pensamiento que se atrofia cuando dejamos que otro piense por nosotros. Que la advertencia ahora venga del Vaticano dice bastante sobre el momento que estamos viviendo.

La frase más citada del encuentro, la de “colocando a la persona antes que el algoritmo”, tiene su propia historia. León XIV la tomó de un texto suyo anterior, la carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza, y la volvió a leer en Montevideo. Viene trabajando la idea desde la encíclica Magnifica Humanitas del 15 de mayo, dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, donde advierte que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización. Un Papa que insiste con la misma frase durante meses hace exactamente lo contrario de lo que hace el feed, que nos cambia de tema antes de que terminemos de leer el anterior.

Ahora el contrapunto argentino. El 29 de octubre el Reuters Institute de la Universidad de Oxford publicó su informe anual sobre inteligencia artificial generativa y noticias, y Argentina apareció primera entre los nueve países medidos, con un 68% de personas que usan estas herramientas al menos una vez por semana. Noruega quedó segunda con 57%. Somos el país que más le consulta a la máquina y a la vez el país que paró un lunes entero para ir a ver a un señor que pide discernir antes de acumular. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo y no se anulan. Los que estuvieron en Palermo y los que a esa misma hora le preguntaban a ChatGPT qué hacer con el feriado son, en buena medida, las mismas personas.

Uruguay tiene con este tema una relación distinta y más larga. Desde 2007 el Plan Ceibal puso una computadora en manos de cada escolar, y durante años el país fue citado en el mundo como el ejemplo de cómo se reparte tecnología con criterio de igualdad. Por eso me parece significativo que el Papa haya elegido ese país y esa aula para hablar de lo que las pantallas no reparten. Reunir información lo resolvimos hace rato y lo hicimos bien. Enseñar a discernir, a reflexionar y a conocer el contexto sigue pendiente en una generación que tiene la respuesta antes de terminar de formular la pregunta. Doy clases en una maestría y cada semestre me cuesta un poco más que un alumno sostenga una duda durante más de un minuto sin abrir una pestaña.

El Papa se fue de Uruguay el domingo y el país volvió a trabajar el lunes, sin feriado. De este lado paramos todo. Me gustaría pensar que al menos una parte de ese día libre se usó para lo que él pidió en la Católica, que es bastante más difícil que ir a verlo y bastante más barato que cualquier plan nacional de tecnología. Lo difícil ahora es encontrar quién lo enseñe.