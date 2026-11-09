"¡Pasamos del invierno al verano!": meteorólogo anuncia temperaturas de hasta 33 °C en Uruguay esta semana

El meteorólogo Mario Bidegain anunció un "fuerte aumento" de las temperaturas en Uruguay durante esta semana , con máximas que podrían alcanzar los 33 °C en el departamento de Salto.

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Según explicó el especialista a través de su cuenta de X, las proyecciones del modelo europeo ECMWF indican que entre el miércoles 11 y el domingo 15 de noviembre predominará el buen tiempo en buena parte del territorio nacional.

El mayor aumento de las temperaturas se registraría en el oeste del país, especialmente en Salto, donde las máximas llegarían a los 33 °C entre el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre .'

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En Montevideo y el área metropolitana también se espera un ascenso de las temperaturas durante los próximos días, con máximas que alcanzarían los 28 °C el jueves .

#Pronostico de temperaturas cada 3hrs, según @ECMWF , sobre #Uruguay , desde MIE11 a DOM15nov. Se espera un fuerte aumento en el litoral Oeste, alcanzando temp. máximas de 33°C para JUE12 y VIE13nov en Salto. pic.twitter.com/YtC2WCGzpA

Posteriormente, las temperaturas previstas se ubicarían entre los 23 °C y 26 °C, según las estimaciones compartidas por el meteorólogo.

"¡Pasamos del invierno al verano!", expresó Bidegain al referirse al cambio de las condiciones meteorológicas previsto para esta semana.'