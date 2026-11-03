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Meteorólogo advirtió por un verano de calor extremo y fuertes tormentas: cómo estará el tiempo durante la visita del papa

El meteorólogo anunció lluvias para el viernes, cuando llegará León XIV a Uruguay, pero anticipó un fin de semana soleado. Advirtió que el calor y las tormentas se repetirán hasta marzo

3 de noviembre de 2026 9:54 hs
20250203 Termometro de calle, temperatura a 31°, calor, verano, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió que Uruguay tendrá un verano marcado por el calor intenso, la humedad y las tormentas fuertes, un escenario que, según pronosticó, se extenderá al menos hasta marzo de 2027.

"Vamos a tener días de intenso calor, va a ser un clima tipo subtropical", afirmó Cisneros en su espacio con Subrayado (Canal 10), donde explicó que las temperaturas elevadas darán paso a tormentas muy fuertes, con granizo, actividad eléctrica y rachas de viento.

Según el meteorólogo, después de estos episodios la temperatura descenderá durante 24 a 36 horas, antes de volver a subir. "Así va a estar todo el verano hasta marzo, por lo menos, del año que viene", sostuvo.

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Cisneros adelantó que el miércoles habrá lluvias en prácticamente todo el país, aunque sin tormentas importantes. Las temperaturas alcanzarán entre 28 °C y 32 °C en el litoral y norte, mientras que en Montevideo rondarán los 24 °C a 26 °C.

El jueves, en tanto, será una jornada de escasa nubosidad y calor intenso. "Va a ser esa jornada insoportable, pesada de soportar", advirtió.

Para el viernes, cuando está prevista la llegada del papa León XIV a Uruguay, el meteorólogo anunció el pasaje de un frente frío durante la mañana o hacia el mediodía, acompañado de lluvias y tormentas.

Sin embargo, las condiciones mejorarán rápidamente. El sábado y domingo serán días soleados, con temperaturas más agradables y vientos del suroeste, lo que favorecerá las actividades al aire libre previstas durante la visita papal.

"Por ahora, sábado y domingo sin inconvenientes", señaló Cisneros, aunque aclaró que el pronóstico puede cambiar debido a la inestabilidad atmosférica.

El meteorólogo vinculó estas condiciones con el fenómeno al que denominó "El Niño Godzilla", que, según explicó, favorecerá episodios de calor intenso seguidos de tormentas durante los próximos meses.

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