"¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos?": Canal 5 rechazó las declaraciones de Fernando Vilar en Buscadores sobre infancias trans

Canal 5 emitió este lunes un comunicado público en el que rechazó las expresiones realizadas por el periodista Fernando Vilar durante la emisión de Buscadores del pasado viernes 30, en donde se debatió sobre la identidad de género en la infancia y en la adolescencia durante una entrevista a la médica y excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto Lorena Quintana.

Durante ese programa, y haciendo referencia a una situación puntual vinculado a las infancias trans, Vilar dijo: “Yo tengo un hijo que a los 8 años viene de pantaloncito y pelito corto con la pelota abajo del brazo y me dice ‘Papá, me siento nena’. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos? ¿Cómo se avanza en ese tema? No quisiera estar en los zapatos de nadie que esté en esa situación” .

Para Canal 5, "los dichos formulados resultan absolutamente desafortunados e impropios del ámbito de comunicación y debate que debe promover un medio de comunicación, y más aún, un medio público".

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"Consideramos que este tipo de manifestaciones banaliza situaciones de enorme sensibilidad, puede resultar estigmatizante y generar dolor en las personas trans, sus familias y, especialmente, en niñas, niños y adolescentes", continúa el comunicado.

"La libertad de expresión y la pluralidad de opiniones son valores fundamentales de una sociedad democrática y deben tener plena vigencia en los medios públicos. Sin embargo, su ejercicio debe estar acompañado de responsabilidad, respeto por la dignidad de las personas y reconocimiento de sus derechos. La apertura al debate y a la diversidad de perspectivas no puede confundirse con la legitimación de expresiones que puedan contribuir a la discriminación o la violencia".

La publicación, que se difundió a través del sitio de los Medios Públicos, indica que "que las manifestaciones realizadas no representan la posición institucional de Canal 5 ni los principios que orientan el trabajo de los medios públicos."

"Como televisión pública tenemos la responsabilidad de construir una comunicación plural, inclusiva y respetuosa de la diversidad de nuestra sociedad. Esto implica cuidar especialmente los contenidos, los términos y las formas en que se abordan las distintas realidades sociales."

En ese sentido, Canal 5 le pidió a la dirección y producción de Buscadores, que se emite en régimen de coproducción, una rectificación pública de los dichos de Vilar, así como también "que genere una instancia de participación para que personas trans y sus familias puedan compartir sus experiencias y aportar sus perspectivas".