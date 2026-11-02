"Ojalá me sigan pasando los errores": la particular reflexión de Fernando Muslera tras su noche para el olvido en Estudiantes de la Plata

El fútbol suele transitar por extremos vertiginosos y Fernando Muslera acaba de experimentar sus dos caras en apenas una semana. Pocos días después de erigirse en héroe absoluto al tapar tres penales frente a Flamengo en pleno Estadio Maracaná -hazaña que clasificó a Estudiantes de La Plata a la gran final de la Copa Libertadores que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo el 28 de noviembre a la hora 17, el golero uruguayo vivió una jornada negra en el Torneo Clausura argentino: cometió fallas directas en los tres goles con los que Instituto de Córdoba se puso 3-0 arriba en La Plata, en un encuentro que el pincharrata terminó igualando 3-3 con 10 hombres, pero que lo dejó matemáticamente afuera de los playoffs. Tras el partido, el arquero habló de esos errores.

Sin buscar excusas ni rodeos, Fernando Muslera dio la cara en la zona mixta tras el empate 3-3 de Estudiantes de La Plata ante Instituto de Córdoba y dejó reflexiones cargadas de frontalidad y experiencia.

"No te enfoques en la cagada", le respondió a la cronista que lo consultó sobre sus desaciertos. "Enfocate en el equipo, que con 10 hombres revirtió un resultado muy cuesta arriba. Si estaba difícil, yo se lo puse más difícil", reconoció con crudeza, destacando la rebeldía del elenco dirigido por Alexander "Cacique" Medina para rescatar un punto.

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Fernando Muslera jugó muy mal y fue responsable de los tres goles que recibió Estudiantes ante Instituto de Córdoba

Consultado sobre si su ciclo en Estudiantes representa una revancha tras momentos adversos de su trayectoria con la celeste en el Mundial 2026, el experimentado golero separó las aguas: "No sé si tanto revancha. Es otra oportunidad, porque no tiene nada que ver la selección con Estudiantes. En el puesto y en lo personal se trata de tener otra oportunidad; en el próximo partido pasa a ser una segunda oportunidad. Así funciona mi vida y así funciona el arco".

Lejos de dramatizar, Muslera prefirió capitalizar el golpe pensando en el compromiso cumbre del año: la definición continental ante Palmeiras, fijada para el sábado 28 de noviembre a la hora 17 en el Estadio Centenario.

"Agradezco mucho haber sido arquero. Entiendo los momentos y sé cómo llevarlos. Hace uno o dos meses dije: 'Ojalá me sigan pasando los errores', porque me hace estar alerta y trabajar más. Y más que nada, sacarme toda la mufa ahora para lo que viene", cerró con la templanza de quien ya conoce todos los vaivenes del puesto.