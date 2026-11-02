Elogios en Inglaterra para Ronald Araujo que se apronta para viajar con Liverpool a Turquía para jugar por Champions League

Liverpool dio vuelta la página tras la dura caída 1-0 del último domingo en Anfield Road frente al líder de la Premier League, Arsenal, y ya alista las valijas para emprender vuelo hacia Estambul para enfrentar este miércoles a Fenerbahce por la Champions League. En medio de un resultado colectivo adverso en el torneo inglés, el rendimiento individual de Ronald Araujo dejó sensaciones positivas en los análisis de la prensa británica, consolidando su peso defensivo dentro del esquema de los reds.

Publicaciones como The National News, junto a plataformas partidarias como Anfield Index y Athlon Sports, puntuaron el rendimiento de Ronald Araujo en Liverpool ante Arsenal con un 7/10 y coincidieron en que "no cometió errores significativos en toda la noche".

El rigor físico del riverense fue clave para neutralizar las bandas, respaldado por un plantel irreprochable: 1 5 despejes y efectividad total en cada una de las entradas directas que disputó frente a los atacantes gunners.

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El contrapunto del partido apareció en la fase ofensiva. Portales como NBC Sports (que lo calificaron con 6.5) señalaron que, si bien su solidez y capacidad de cobertura en la retaguardia son intachables, le faltó mayor peso e inventiva en campo rival cuando Arsenal se replegó para sostener la ventaja mínima.

Sin margen para lamentos, Araujo y el plantel de Merseyside viajan ahora a territorio turco con el objetivo de reaccionar de inmediato en el plano internacional y revalidar las buenas señales de su presente, para enfrentar a Fenerbahce por la Champions League.