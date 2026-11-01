Posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras la victoria de Nacional sobre Danubio

Danubio y Nacional se enfrentaron este domingo por la fecha 13 del Torneo Clausura, en el estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. El triunfo por 2-1 de los tricolores mandó al franjeado al descenso.

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El triunfo, rubricado con dos goles de Maximiliano Gómez, dejó a Nacional con chances de ganar el Torneo Clausura, cuando le van a quedar dos fechas .

Montevideo City Torque es el líder con 28 , Liverpool el escolta con 27 y Nacional es tercero con 26 .

Los negriazules juegan este domingo a la hora 20.00 con Juventud, en el Parque Viera.

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Peñarol sepultó sus posibilidades en el Clausura, definitivamente, al empatar el sábado con Wanderers en el Saroldi.

Deportivo Maldonado puede mantener una leve expectativa si el lunes vence a Albion.

En la Tabla Anual, Peñarol es líder -al menos por unas horas- con 65 puntos. City Torque se acercó a 63. Deportivo Maldonado lo empatará el lunes, si vence a Albion.

Nacional volvió a trepar al cuarto lugar de la Tabla Anual, lo que puede meterlo en Copa Libertadores según cómo le vaya a Racing en la definición de la Liga AUF Uruguaya. Racing fue campeón del Torneo Apertura.

Liverpool, Wanderers y Albion están en zona de Copa Sudamericana 2027.

Este domingo se consumó el descenso de Progreso y Danubio.