Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / DAKAR 2026

Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: Luciana De Armas fue sexta en la final del 100 m mariposa

Seguí toda la actuación de los uruguayos en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputan en Dakar

1 de noviembre 2026 - 17:39hs
Luciana De Armas

Luciana De Armas

EN VIVO

Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 se disputan entre el 31 de octubre y 13 de noviembre con la participación de 16 deportistas uruguayos que competirán en cinco disciplinas diferentes.

El calendario de los uruguayos en Dakar 2026

Lunes, 2 de noviembre, hora 10:38: Federico Castell en 100 m libre · Serie 5

La final será a las 12:03, si logra clasificar.

Martes, 3 de noviembre, hora 7:46, Federico Castell en 100 m espalda · Serie 2 (final 12.03 si pasa)

Miércoles, 4 de noviembre, hora 8:04, Luciana de Armas en 50 m mariposa · Serie 3 (final 12.54 si pasa)

Jueves, 5 de noviembre, hora 6:00, Elías Medina en Individual masculino de triatlón

Jueves, 5 de noviembre, hora 10:46, Federico Castell en 50 m pecho · Serie 5 (final 12.27 si pasa)

Domingo, 8 de noviembre, hora 12:20, Antonella Bonomi en 2.000 m con obstáculos de atletismo

Lunes, 9 de noviembre, hora 8:10, selección femenina de beach handball vs Kenia, fase de grupos

Lunes, 9 de noviembre, hora 11:05, Felipe Malgor en 400 m con vallas semifinal

Lunes, 9 de noviembre, hora 12:50 selección femenina de beach handball vs Senegal. fase de grupos

Martes, 10 de noviembre, hora 8:12, Rodrigo Varietti, -63 k de taekwondo

Martes, 10 de noviembre, hora 9:30 selección femenina de beach handball vs Francia, fase de grupos

Martes, 10 de noviembre, hora 11:00, Felipe Malgor en 400 m con vallas final (si pasa)

Luciana De Armas sexta en la final

En la definición por las medallas, De Armas disputó el domingo sobre la hora 12.45 la final del 100 m mariposa, donde consiguió bajar su tiempo hasta 1.02.41, una mejora de 68 centésimas respecto a su actuación en la serie.

Ese registro le permitió ubicarse en la sexta posición entre las ocho finalistas, a dos segundos y 60 centésimas de la ganadora. La medalla de oro quedó en manos de la rusa Serafima Fokina, que se impuso con 59.81 segundos. La rumana Daria-Mariuca Silisteanu obtuvo la plata con 1.00.31, mientras que la brasileña Ana Julia Aguiar Amaral completó el podio con 1.00.49.

De Armas quedó por delante de la eslovaca Stela Megelova (1.02.57) y de la malasia Shannon Tan Yan Qing (1.04.29).

Con solo 16 años, De Armas es dueña del récord nacional absoluto de la prueba con un tiempo de 1.01.91.

El debut de Luciana De Armas: clasificada a la final

De Armas, nadadora de Olimpia de 16 años, comenzó este domingo su participación en natación disputando la tercera serie de los 100 metros mariposa, donde terminó cuarta con un tiempo de 1 minuto, 3 segundos y 9 centésimas (1:03.09), resultado que le permitió acceder a la final.

En esa clasificación, la rusa Serafima Fokina fue la más rápida con 1:00.19, seguida por la brasileña Ana Julia Aguiar Amaral (1:01.48) y la eslovaca Stela Megelova (1:02.57).

Luciana De Armas y Federico Castell los abanderados

En la ceremonia de apertura, Uruguay participó con dos deportistas, los nadadores Luciana De Armas y Federico Castell, quienes fueron los abanderados.

La delegación completa de Uruguay

Mirá en esta nota la delegación de Uruguay para Dakar 2026.

Las más leídas

A dos semanas del clásico Argentina vs Uruguay, Federico Valverde está lesionado, no juega hoy con Real Madrid y Diego Forlán lo sigue de cerca

Danubio 1-2 Nacional: doblete de Maxi Gómez que mantiene al tricolor en la pelea del Torneo Clausura y manda al franjeado al descenso

El presente de Diego Aguirre en Peñarol: cena este lunes con los campeones de la Copa Libertadores 1987, y al otro día se concentra en el interior del país

A qué hora juegan hoy Danubio vs Nacional por el Torneo Clausura y dónde verlo

Temas

Juegos Olímpicos de la Juventud natación atletismo

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos