Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: Luciana De Armas fue sexta en la final del 100 m mariposa

El calendario de los uruguayos en Dakar 2026
Lunes, 2 de noviembre, hora 10:38: Federico Castell en 100 m libre · Serie 5
La final será a las 12:03, si logra clasificar.
Martes, 3 de noviembre, hora 7:46, Federico Castell en 100 m espalda · Serie 2 (final 12.03 si pasa)
Miércoles, 4 de noviembre, hora 8:04, Luciana de Armas en 50 m mariposa · Serie 3 (final 12.54 si pasa)
Jueves, 5 de noviembre, hora 6:00, Elías Medina en Individual masculino de triatlón
Jueves, 5 de noviembre, hora 10:46, Federico Castell en 50 m pecho · Serie 5 (final 12.27 si pasa)
Domingo, 8 de noviembre, hora 12:20, Antonella Bonomi en 2.000 m con obstáculos de atletismo
Lunes, 9 de noviembre, hora 8:10, selección femenina de beach handball vs Kenia, fase de grupos
Lunes, 9 de noviembre, hora 11:05, Felipe Malgor en 400 m con vallas semifinal
Lunes, 9 de noviembre, hora 12:50 selección femenina de beach handball vs Senegal. fase de grupos
Martes, 10 de noviembre, hora 8:12, Rodrigo Varietti, -63 k de taekwondo
Martes, 10 de noviembre, hora 9:30 selección femenina de beach handball vs Francia, fase de grupos
Martes, 10 de noviembre, hora 11:00, Felipe Malgor en 400 m con vallas final (si pasa)