Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: Luciana De Armas fue sexta en la final del 100 m mariposa

Luciana De Armas sexta en la final

En la definición por las medallas, De Armas disputó el domingo sobre la hora 12.45 la final del 100 m mariposa, donde consiguió bajar su tiempo hasta 1.02.41, una mejora de 68 centésimas respecto a su actuación en la serie.

Ese registro le permitió ubicarse en la sexta posición entre las ocho finalistas, a dos segundos y 60 centésimas de la ganadora. La medalla de oro quedó en manos de la rusa Serafima Fokina, que se impuso con 59.81 segundos. La rumana Daria-Mariuca Silisteanu obtuvo la plata con 1.00.31, mientras que la brasileña Ana Julia Aguiar Amaral completó el podio con 1.00.49.

De Armas quedó por delante de la eslovaca Stela Megelova (1.02.57) y de la malasia Shannon Tan Yan Qing (1.04.29).

Con solo 16 años, De Armas es dueña del récord nacional absoluto de la prueba con un tiempo de 1.01.91.