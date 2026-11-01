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Habilitarán nuevas entradas gratuitas para ver al Papa León XIV en el Estadio Centenario y en Florida

La Conferencia Episcopal del Uruguay abrirá una nueva tanda de localidades este martes 3 de noviembre, a partir de las 8:00. También quedan entradas disponibles para la misa en Paysandú

1 de noviembre de 2026 18:39 hs
Papa León XIV

Papa León XIV

AFP

La Conferencia Episcopal del Uruguay anunció que habilitará una nueva tanda de entradas gratuitas para participar de dos de los encuentros previstos durante la visita del Papa León XIV a Uruguay: el del Estadio Centenario, en Montevideo, y la misa en Florida.

La nueva disponibilidad estará habilitada desde el martes 3 de noviembre a las 8:00. Desde la organización aclararon que la medida permitirá "que más personas puedan sumarse a dos de los acontecimientos centrales de la visita: el encuentro de música, testimonios y oración".

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Además, la Conferencia Episcopal recordó que todavía hay localidades disponibles para la misa que León XIV celebrará en Paysandú el sábado 7 de noviembre por la mañana.

Qué otras opciones hay para ver al Papa León XIV en Uruguay

La nueva tanda de entradas se anuncia luego de que las localidades para el encuentro del Centenario se agotaran en apenas tres horas, tras su habilitación inicial. Para quienes no consigan entradas, habrá otras alternativas para acompañar las actividades del pontífice.

Durante el encuentro del sábado 7 en el Estadio Centenario se instalará una pantalla gigante y amplificación en el exterior del recinto, desde donde se podrá seguir la actividad sin necesidad de ingresar.

En Florida, la Conferencia Episcopal ya había anunciado una ampliación de la capacidad para la misa del domingo 8 de noviembre. Para eso, extendió el perímetro destinado al público en el entorno de la plaza Asamblea, con espacio para 6 mil personas adicionales.

También habrá oportunidades para acercarse al pontífice durante sus recorridos por Montevideo. El viernes 6 de noviembre, en su llegada a la plaza Independencia y en el entorno de la plaza Matriz, los fieles podrán acercarse a saludarlo. La organización comunicará más adelante los espacios habilitados y las recomendaciones para acceder a esos lugares.

Cómo solicitar las entradas

Las localidades son gratuitas, personales y nominativas. Para gestionarlas, hay que ingresar a www.papaleonuruguay.uy y seleccionar el encuentro al que se desea asistir.

Desde allí se accede a la plataforma RedUTS, donde es necesario crear un usuario para solicitar las entradas.

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