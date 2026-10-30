Brasil: el consumo en supermercados y comercios de cercanía sube un 6,5% tras la prohibición de las apuestas deportivas

La suspensión de las plataformas de apuestas deportivas y de cuota fija en Brasil generó un impacto transversal e inmediato en el consumo de los hogares. De acuerdo con datos de la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS), reportados por Agência Brasil y Veja, las ventas en el retail alimentario —que incluye desde grandes hipermercados y hasta almacenes de barrio— registraron un incremento interanual del 6,5% en la primera semana tras el bloqueo (del 5 al 11 de octubre de 2026) y del 6,3% en la segunda (del 12 al 18), en el marco de la Medida Provisoria 1.394 impulsada por el gobierno de Lula da Silva.

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El repunte estuvo impulsado primordialmente por la demanda de alimentos esenciales de la canasta básica, tales como arroz, aceite de soja, fideos y café. ABRAS atribuye esta dinámica a la recuperación del presupuesto familiar tras la salida de las casas de apuestas online, un fenómeno respaldado por los registros del Banco Central de Brasil, los cuales mostraron una contracción inicial del 10% en las transferencias vía PIX que luego se estabilizó en una baja del 7%.

En cuanto al comportamiento geográfico, el crecimiento se sintió con fuerza en todo el territorio, destacándose especialmente regiones como el Sur y el interior del Sudeste, que lideraron las subas con saltos interanuales de hasta un 10,6% en la primera semana y se mantuvieron en rangos de entre el 7% y el 9% en la segunda.

Asimismo, los grandes centros urbanos mostraron una rápida reacción, con la Grande São Paulo acelerando su incremento del 1,2% inicial al 5,5% a mediados de mes, y la Grande Río de Janeiro transitando una tendencia ascendente continua del 4% al 6%.