Adrián "Rocky" Balboa en Quedó Picando: la huella de Racing, sus viajes por el mundo y el deseo de volver a Uruguay para ganar la Liga, una cuenta pendiente

A los 32 años y con una trayectoria que abarca 18 clubes en ocho países, Adrián "Rocky" Balboa repasó su carrera en el programa Quedó Picando, en el streaming de El Observador.

El delantero, actualmente en Banfield, analizó los hitos de su recorrido en el fútbol, su mirada sobre la selección uruguaya y las claves de su paso por Racing Club con el que ganó uno de los títulos más importantes de Conmebol, la Recopa Sudamericana.

Su estadía en Racing en 2025 dejó una huella profunda tanto en lo deportivo como en lo emocional.

El atacante definió ese ciclo como "un año hermoso en lo futbolístico" , marcado por la alta competencia internacional.

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También dice que representó una prueba de carácter: "El 95% es mental. Cuando llegué a Racing, lo primero que hice fue ir a un psicólogo deportivo porque sabía que era un club muy grande, que estaba peleando muchas cosas y tenés que ser fuerte de cabeza".

Para sobrellevar la exposición y las críticas en esa etapa de su carrera deportiva, optó por no consumir redes sociales y enfocarse en su trabajo.

Consultado sobre los puntos más altos de su carrera, Balboa resaltó el afecto que construyó en Belgrano —donde tuvo cinco etapas—, Defensor Sporting, Alianza Lima y el propio Racing.

Pese a haber jugado en destinos lejanos como Rusia o Grecia, en su balance futbolístico destaca lo que le aportó Argentina: "Para salir del país, la liga argentina es la mejor opción: tiene las mismas costumbres, la misma cultura, el mismo idioma. En otros países con diferente idioma se hace más difícil".

Respecto a la selección, explicó: "Como jugador de fútbol, el sueño máximo es estar en la selección; lo sueño desde chico. Sé que cada vez es más difícil, pero es un sueño".

Dijo que uno de sus próximos objetivos es regresar a jugar en Uruguay con la aspiración de ser campeón de la Liga Uruguaya, lo que definió como "una cuenta pendiente".

Aquí podés ver el programa completo de Quedó Picando de este jueves: