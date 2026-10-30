Abel Hernández se metió en los titulares de Peñarol para enfrentar a Wanderers por el Torneo Clausura; mirá el equipo que probó Diego Aguirre

Peñarol está pronto para la primera de las tres finales que le quedan de ahora en adelante en el Torneo Clausura y este sábado recibirá a Wanderers en el Parque Saroldi a la hora 16.30 por la fecha 12. Abel Hernández se metió en el equipo titular de Diego Aguirre.

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Los carboneros hace cuatro encuentros que no logran una victoria y se enfrentan a un rival que lucha por no descender y que le hará un partido complicado.

Los nervios y la ansiedad, sumados a la falta total de juego colectivo, han llevado al equipo de Diego Aguirre a desmoronarse poco a poco, aunque sigue manteniendo la punta de la Tabla Anual.

Es primordial para Peñarol ganar de una vez y llevarse los tres puntos para seguir un poco más tranquilo de cara a la definición del Torneo Clausura y de la temporada.

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De no ser así, se le complicará y mucho, ya que la punta de este certamen ahora la mira desde lejos.

Abel Hernández titular, Matías Arezo al banco y los 11 titulares

Abel Hernández vuelve a ser titular en Peñarol por lo que probó el técnico Diego Aguirre en las prácticas de los últimos días, según pudo saber Referí.

Esto hará que Matías Arezo comience el encuentro ante Wanderers desde el banco de suplentes.

Diego Aguirre no quiere volver a probar la táctica ofensiva del doble 9, la que utilizó pocas veces y con distintos resultados.

El equipo que paró el DT de Peñarol para enfrentar a los bohemios este sábado es con Washington Aguerre; Ignacio Alegre, Germán Pezella, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Eduardo Darias, Nicolás Fernández; Javier Cabrera, Leonel Jaime y Abel Hernández.