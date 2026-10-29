Entre las mejores del mundo: la selección uruguaya sub 15 se aseguró el top 10 en el Mundial de Azerbaiyán

La selección uruguaya sub 15 se aseguro finalizar entre las 10 mejores del Mundial de Azerbaiyán que la FIFA viene desarrollando con un nuevo formato con equipos de ocho jugadores, entre otros detalles.

El combinado dirigido por Gustavo Bueno quedó ayer eliminado de la posibilidad de pelear por el título, al hacer en octavos de final ante Grecia por penales, pero este jueves volvió a jugar para disputar los puestos que van del 9 al 16.

Y en los dos partidos de la jornada obtuvo victorias.

A primera hora Uruguay le ganó 3-0 a Egipto con goles de Luca Di Matteo, Bautista González y Thiago Guimaraens.

La selección uruguaya sub 15 perdió con Grecia por penales y se despidió de la lucha por el título del Mundial de Azerbaiyán

Uruguay goleó 6-0 a Estonia y pasó a octavos de final del Mundial sub 15 de Azerbaiyán, donde este miércoles volverá a jugar ante Grecia

Luego fue el turno de Polonia y la celeste se impuso 1-0 con otro gol de Di Matteo

Con esos resultados, y a falta de un último partido, la celeste ya se aseguró estar entre las 10 mejores selecciones del novedoso torneo de la FIFA con partidos de dos tiempo es de 20 minutos, canchas de menores dimensiones y con varios encuentros jugados en simultaneo.

Los partidos de Uruguay en el Mundial sub 15

Fase de Grupos:

Moldavia 1-0 Uruguay

Uruguay 3-1 Zambia

Uruguay 4-2 Comoras

Uruguay 1-0 Tanzania

Uruguay 12-0 Monserrat

16avos de final:

Uruguay 6-0 Estonia

Octavos de final:

Grecia 1 (4)-1 (2) Uruguay

9 al 16 puesto

Uruguay 3-0 Egipto

Uruguay 1-0 Polonia