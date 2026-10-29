Jorge Díaz celebró el fallo por Aratirí y apuntó a Lacalle Pou: "Siempre, lamentablemente, aparecen algunos agoreros"

El prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz celebró el fallo a favor de Uruguay en el litigio multimillonario por Aratirí y apuntó contra quienes —a su entender— creían que el Estado uruguayo iba a tener un fallo adverso.

El jerarca, quien estuvo al frente de la estrategia jurídica del gobierno, brindó una conferencia de prensa luego de que el Tribunal de Apelación de París desestimara el recurso de anulación de la familia Agarwal, quienes reclamaba US$ 3.536 millones por el frustrado proyecto minero .

"Es la continuidad de una seriedad en la defensa de los intereses de los uruguayos cada vez que somos demandados a nivel internacional en los litigios arbitrales", dijo Díaz este jueves. "Deberíamos estar todos de acuerdo en defender la causa común que es el patrimonio de los uruguayos, pero siempre, lamentablemente, aparecen algunos agoreros diciendo que nos van a demandar , que nos vamos a someter a un juicio millonario y que vamos a perder", agregó el prosecretario.

Justicia francesa cerró a favor de Uruguay el litigio multimillonario por Aratirí y habilitó al Estado a cobrar más de US$ 4 millones a los demandantes

"Imagínense ustedes si el resultado hubiera sido exactamente diferente, tal como auguraban algunos gurúes del apocalipsis que aparecen por ahí cada vez que somos sometidos o que somos demandados a este tipo de juicios", según Díaz.

Trabajador de Aratirí

"Respecto de cómo nos para frente al juicio de Cardama u otros juicios, yo creo que para Uruguay como un país serio", dijo Díaz. "Quienes pretendan demandarnos tienen que saber que se van a encontrar con una sólida defensa", afirmó.

"Aparecieron también de parte de la oposición algunos agoreros que decían: 'otro juicio para Uruguay, vamos a perder millones de dólares'. Revisen ustedes las redes sociales o los archivos y van a encontrar pronunciamientos de miembros de la oposición de aquella época. Entre ellos el expresidente Lacalle Pou, augurando que íbamos a otro juicio millonario debido a los errores del Frente Amplio", dijo Díaz. "Ese augurio de aquella época no se ha cumplido", sentenció.

Lacalle se expresó años atrás sobre el tema. Primero, en mayo de 2016, había dicho: "Estamos a dos meses o menos de que se inicie un juicio internacional contra el Estado por los compromisos firmados respecto a Aratirí. Y en un tribunal arbitral, no en la Justicia nacional".

Dos años después, tuiteó: "Lamentable manejo de los 3 Gobiernos del FA sobre el tema Aratirí. No escucharon a los que alertamos. Ahora nos exponemos en un juicio contra del país. De nuevo pagarán todos los uruguayos si perdemos el juicio".

La batalla legal se remonta a 2017, cuando tres integrantes de la familia del fallecido magnate indio Pramod Agarwal (Vinita Agarwal, Prenay Agarwal y Ritika Mehta) iniciaron un arbitraje internacional contra Uruguay tras el naufragio del proyecto de extracción de hierro en la zona de Valentines, impulsado por la empresa Aratirí (subsidiaria de Zamin Ferrous).

Un laudo de 2020 parecía definitivo, pero la familia Agarwal pidió la anulación. En febrero de 2023, la primera integración de la Corte de Apelaciones de París le dio un duro revés a Uruguay, cuya defensa estaba entonces encabezada por el prosecretario de la Presidencia de Luis Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, y el estudio Foley Hoag.

El Estado uruguayo recurrió ante la Corte de Casación de Francia (el máximo tribunal judicial de ese país). El 2 de abril de 2025, se dictó una sentencia clave a favor de Uruguay. Casación anuló "en todos sus términos" el fallo de 2023, condenó a los empresarios a pagar 5.000 euros, dejó en suspenso el intento de los Agarwal de activar un segundo reclamo arbitral y devolvió el expediente al Tribunal de Apelación de París para que lo analizara nuevamente con una "composición diferente".