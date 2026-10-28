Choque de dos avionetas en Guazuvirá terminó con un piloto muerto; practicaban acrobacias para un festival

Un hombre que aún no fue identificado falleció este miércoles al mediodía luego de un accidente aéreo en el balneario Guazuvirá de Canelones.

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Según informaron desde la Jefatura de Policía de Canelones a El Observador, dos avionetas privadas impactaron en el aire mientras practicaban acrobacias de cara a un festival que se desarrollará el fin de semana.

El piloto de una de las avionetas logró aterrizar en el aeródromo Green de la zona y sobrevivió, pero el otro falleció en el lugar.

Desde la Fuerza Aérea detallaron en un comunicado que la aeronave que se precipitó a tierra era un modelo Rihn DR-109, matrícula CX-FLG.