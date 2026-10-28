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Choque de dos avionetas en Guazuvirá terminó con un piloto muerto; practicaban acrobacias para un festival

El piloto de una de las avionetas logró aterrizar y sobrevivió, pero el otro falleció en el lugar.

28 de octubre de 2026 14:25 hs
Avioneta Rihn DR-109

Un hombre que aún no fue identificado falleció este miércoles al mediodía luego de un accidente aéreo en el balneario Guazuvirá de Canelones.

Según informaron desde la Jefatura de Policía de Canelones a El Observador, dos avionetas privadas impactaron en el aire mientras practicaban acrobacias de cara a un festival que se desarrollará el fin de semana.

El piloto de una de las avionetas logró aterrizar en el aeródromo Green de la zona y sobrevivió, pero el otro falleció en el lugar.

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Desde la Fuerza Aérea detallaron en un comunicado que la aeronave que se precipitó a tierra era un modelo Rihn DR-109, matrícula CX-FLG.

En el lugar trabaja personal de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del accidente.

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