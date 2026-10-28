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Uruguay expresó solidaridad con España tras accidente de trenes que dejó más de 60 muertos hasta el momento

Por el momento no se han identificado a uruguayos entre los muertos ni entre los lesionados, al tiempo que se siguen identificando víctimas

28 de octubre de 2026 11:03 hs
Accidente de trenes en España

Accidente de trenes en España

Foto: Oscar del Pozo / AFP

Uruguay expresó, a través de un comunicado de su Cancillería, su solidaridad con España por el accidente de trenes que ha dejado más de 60 muertos hasta el momento.

Por el momento no se han identificado a uruguayos entre los muertos ni entre los lesionados de la colisión ferroviaria, comunicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, al tiempo que se siguen identificando víctimas.

La Cancillería de la República calificó el caso como "accidente trágico" y envió condolencias a "familiares de las víctimas, al gobierno y al pueblo español", en una comunicación emitida este miércoles.

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El choque de trenes de alta velocidad este miércoles a unos 150 kilómetros al sur de Madrid provocó al menos 64 muertes, informaron las autoridades locales. Otras 80 personas resultaron heridas. Este accidente se produce meses después de que la colisión de dos trenes de alta velocidad en Andalucía dejara 46 fallecidos en enero.

Vista aérea del accidente de trenes en España

Vista aérea del accidente de trenes en España

En el lugar del accidente, ocurrido en una larga recta con aparente buena visibilidad, se viven escenas de caos, con helicópteros sobrevolando la zona y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

El accidente se produjo poco antes de las 09:00 hora local, cuando colisionaron los dos trenes cerca de la estación de Urda, localidad de la provincia de Toledo.

El presidente español Pedro Sánchez dijo estar "consternado" y su principal rival en las elecciones de fines de noviembre, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo se declaró "muy preocupado".

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