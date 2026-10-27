BCU crea una unidad de salud financiera para abordar el endeudamiento, la dolarización y la baja diversificación del ahorro

El Banco Central del Uruguay ( BCU ) dispuso la creación de la Unidad de Salud y Cultura Financiera , una nueva área especializada destinada a incidir en la calidad de las decisiones económicas de la población. La medida responde a un diagnóstico central planteado por el organismo: el denominado "enigma uruguayo" , que evidencia una notoria distancia entre el conocimiento financiero teórico y los resultados prácticos de la ciudadanía.

Según datos de la Encuesta de Capacidades Financieras, aunque el país obtiene altos puntajes en alfabetización financiera en comparaciones regionales, el nivel de bienestar financiero promedia apenas 39,8 puntos sobre 100 , muy por debajo del umbral de 70 puntos considerado alto.

Detrás de esa paradoja se ubican problemas estructurales y factores conductuales complejos. Por un lado, cerca de un tercio de las personas registradas en la base de Equifax presenta incumplimientos o morosidad , una problemática especialmente concentrada en los sectores de menores ingresos y con un fuerte crecimiento del endeudamiento en menores de 30 años en créditos al consumo.

A esto se suma una escasa diversificación de las inversiones —con el antecedente crítico de los problemas y fraudes en fondos ganaderos , donde muchos pequeños ahorristas concentraron sus recursos en instrumentos de alto riesgo sin la debida protección—, además de una baja participación en el ahorro previsional voluntario y seguros de vida.

Del lado del ahorro, el informe advierte sobre una marcada preferencia por la liquidez y la moneda extranjera que conlleva costos ocultos para los ahorristas. El documento señala que el poder de compra de un dólar ahorrado en 1997 llegó a un pico de 173 tras la crisis de 2002-2003 y se erosionó hasta 50 hacia 2024, con una volatilidad siete veces mayor que la del peso. Esta preferencia sostenida, anclada en la memoria de crisis pasadas, genera una pérdida de poder adquisitivo que no siempre se percibe con claridad al momento de decidir.

De la microdecisión al impacto macroeconómico

Según el regulador, estas microdecisiones individuales configuran los rasgos estructurales del sistema a través de lo que el BCU denomina "la macro de las microdecisiones". Como gran parte del ahorro se refugia en depósitos a la vista y en dólares, los bancos no cuentan con fondeo masivo a plazo y en pesos: por cada peso depositado, el 93,6% se transforma en crédito, mientras que por cada dólar depositado solo el 37,2% vuelve a la economía como préstamo. Esta asimetría restringe la oferta de crédito en pesos, encarece los préstamos al consumo —con tasas que superan el 60% anual— y limita la eficacia de la política monetaria.

Para enfrentar estas vulnerabilidades, el documento sostiene que la educación financiera tradicional no basta por sí sola para modificar conductas complejas. Por este motivo, la nueva unidad adoptará un enfoque basado en tres capas complementarias: la educación curricular de largo plazo, una concientización masiva para lograr que las finanzas personales se hablen con naturalidad en el día a día, y fundamentalmente la información en el momento de la decisión (just-in-time).

Esta última estrategia se alinea con el proyecto de reforma de la ley de usura que el Parlamento tiene a estudio (modificando la Ley N.º 18.212 de 2007), el cual prevé exigir que toda oferta y publicidad de crédito informe de manera clara y destacada el monto total a pagar en dinero y no solo tasas abstractas, contrarrestando sesgos cognitivos como el exceso de optimismo.

La creación de esta unidad se inscribe en el mandato explícito que la Carta Orgánica del BCU le confiere a la institución para promover y desarrollar la cultura económica y financiera. A diferencia de la función tutelar y de fiscalización que cumple la Superintendencia de Servicios Financieros sobre las entidades supervisadas, la nueva unidad operará bajo un modelo de economía conductual para fortalecer las capacidades activas de los ciudadanos, buscando alinear las microdecisiones cotidianas con la estabilidad y el desarrollo del sistema en su conjunto, se explica.

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