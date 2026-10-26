Más de 500 habitaciones, siete pisos y terraza con deck: así será megaproyecto de 120 millones de dólares que ampliará la oferta hotelera rioplatense

La Ciudad de Buenos Aires sumará a su oferta turística el Simon Hotel Palermo , un complejo de gran escala que ampliará la capacidad hotelera de la región.

El proyecto, que contempla más de 500 habitaciones y espacios comerciales, gastronómicos y para eventos, se emplazará en la manzana porteña delimitada por las calles Godoy Cruz, Costa Rica y El Salvador.

Con una inversión estimada en 120 millones de dólares, el Simon Hotel Palermo será el primer gran establecimiento de la nueva marca Simon Hoteles, impulsada por los empresarios que participaron en el desarrollo de las cadenas Dazzler y Esplendor , según informó el periódico iProfesional .

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El anteproyecto, desarrollado junto con el estudio Bodas Miani Anger y Asociados , contempla una superficie construida de entre 35.000 y 38.000 metros cuadrados, con planta baja y siete pisos. Las habitaciones estarán distribuidas en los niveles superiores, mientras que el acceso contará con un amplio lobby y un sector comercial.

El complejo tendrá tres subsuelos con capacidad para unos 300 vehículos y un salón para eventos. También incluirá un patio interior con vegetación y un espejo de agua, además de una terraza con deck y solárium.

Simonhotels.com

La propuesta gastronómica contará con la asesoría y curaduría del chef argentino Fernando Trocca, quien participará en la selección de los restaurantes y bares que funcionarán en el establecimiento.

Uno de los aspectos distintivos del Simon Hotel Palermo será su escala. Aunque contará con más de 500 habitaciones, sus impulsores lo definen como un hotel boutique, una categoría que asocian con el diseño, la arquitectura y la experiencia de los huéspedes, y no necesariamente con una cantidad reducida de habitaciones.

"Su definición tiene que ver con el diseño, con el estilo del hotel, no con el tamaño", explicó Patricio Fuks, uno de los impulsores del complejo junto con Alejandro Frenkel.

La planificación prevé que las obras comiencen durante el primer trimestre de 2027. Una vez iniciada la construcción, los trabajos demandarían entre dos años y medio y tres años.

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Para financiar la obra, los empresarios recurrieron al mercado de capitales mediante un fondo común de inversión cerrado estructurado junto con Balanz. Este mecanismo permite que los inversores participen del negocio hotelero a través de cuotapartes, sin necesidad de comprar una habitación individual.

"El Simon Hotel Palermo estará entre los hoteles de mayor capacidad que se construirán en el país después del Sheraton" - Patricio Fuks

La primera colocación reunió alrededor de 32 millones de dólares y los responsables del emprendimiento prevén nuevas instancias de financiamiento.

"Al no tener acceso a créditos bancarios por 20 o 30 años, la manera que logramos es a través del REIT", cerró Fuks.