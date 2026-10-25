Cuándo asume Lula su cuarto mandato en Brasil y por qué cambia la fecha de la ceremonia

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil tras vencer a Flávio Bolsonaro en el balotaje de este domingo 25 de octubre y comenzará su cuarto mandato el 5 de enero de 2027 .

El líder del Partido de los Trabajadores continuará en el poder después de haber gobernado durante dos períodos entre 2003 y 2010 y de haber regresado a la Presidencia en enero de 2023 .

La toma de posesión se realizará durante una sesión solemne del Congreso Nacional, en Brasilia , en la que también asumirá el vicepresidente electo.

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La fecha responde a la Enmienda Constitucional N.º 111 , promulgada en setiembre de 2021 , que modificó el artículo 82 de la Constitución brasileña.

La reforma estableció que, a partir de las elecciones de 2026, los mandatos presidenciales comenzarán el 5 de enero. Hasta entonces, la asunción se realizaba el 1.º de enero.

Cuánto durará el nuevo mandato de Lula

El mandato presidencial en Brasil dura cuatro años. Por lo tanto, el nuevo período de Lula comenzará el 5 de enero de 2027 y se extenderá hasta el 5 de enero de 2031.

Durante ese período, el mandatario seguirá al frente del Poder Ejecutivo federal, con la responsabilidad de designar a los ministros y conducir las políticas del gobierno.

Del segundo lugar en primera vuelta a la reelección

Lula llegó al balotaje después de haber terminado segundo en la primera vuelta del 4 de octubre. En esa instancia, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que el presidente alcanzó el 45,16%.

Como ninguno superó la mitad de los votos válidos, la presidencia se definió en una segunda vuelta en la que Lula revirtió el resultado y consiguió la reelección.