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Meteorólogo adelantó hasta cuándo sigue el frío y anunció que esta semana llegará una mejora: los detalles

Las temperaturas subirán de forma gradual y el fin de semana tendrá máximas de 22 °C y 24 °C, pero antes habrá jornadas de abundante nubosidad y algunos chaparrones

26 de octubre de 2026 10:34 hs
20241014 Vista de la rambla de Montevideo, estado del tiempo, día nublado.
Foto: Inés Guimaraens

Las estufas volvieron a encenderse y la primavera sigue sin afirmarse. Después de un fin de semana de chaparrones, frío y viento, el pronóstico del meteorólogo Guillermo Ramis anticipa una recuperación gradual de las temperaturas, con una mejora más clara hacia el sábado y el domingo.

Una pregunta que llegó al espacio del tiempo del especialista en Informativo Sarandí a través de un oyente resumió el malestar por unas jornadas que obligaron a volver a la calefacción a poco más de dos meses de terminar el año: “¿Hasta cuándo las noches frías?”

El panorama semanal presentado por Ramis muestra máximas que pasarán de 15 °C este lunes a 24 °C el próximo domingo, aunque con alternancia de sol, nubosidad y chaparrones.

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Cómo estará el tiempo durante la semana

Para este lunes, el pronóstico prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 15 °C, con abundante nubosidad y chaparrones.

El martes comenzará con 9 °C y tendrá una máxima de 18 °C, con cielo cubierto. El miércoles aparecerá el sol y las temperaturas se ubicarán entre 11 °C y 19 °C.

El jueves estará nuboso, con una mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C. Para el viernes se espera cielo cubierto y chaparrones, aunque la temperatura alcanzará 21 °C, con una mínima de 13 °C.

El fin de semana llegará con temperaturas más altas

La mejora más marcada se espera para el sábado, que tendrá una jornada soleada y temperaturas de entre 13 °C y 22 °C.

El domingo, en tanto, estará nuboso, pero será el día con la máxima más alta del período: 24 °C, después de una mínima de 14 °C.

Así, el frío irá perdiendo fuerza durante la semana y dará paso a un fin de semana más templado.

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