Meteorólogo recomendó aprovechar el sol de este lunes y anunció cuándo vuelven las lluvias a Uruguay

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó este lunes en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que Uruguay tendrá una semana con temperaturas en ascenso y jornadas de sol , aunque las lluvias regresarán durante el fin de semana , acompañadas de viento y un descenso de las temperaturas.

" El sol siempre sale ", comentó Ramis al comenzar su pronóstico, aunque advirtió que las condiciones meteorológicas cambiarán en los próximos días. Según explicó, este lunes será una jornada para aprovechar el buen tiempo , ya que el martes habrá una mezcla de nubes y sol , el miércoles estará soleado y a partir del jueves aumentará la nubosidad.

" Hoy es un día también de temperaturas invernales ", señaló el meteorólogo, quien pronosticó una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C , con abundante sol. Para el martes anunció una mínima de 8 °C y una máxima de 18 °C , con cielo nuboso o períodos de sol.

El miércoles será una de las jornadas más agradables de la semana, con 11 °C de mínima, 20 °C de máxima y abundante sol .

Cuándo vuelven las lluvias, según Guillermo Ramis

El cambio de tiempo comenzará a notarse el jueves, cuando Ramis prevé abundante nubosidad, con una mínima de 13 °C y una máxima de 21 °C.

El viernes estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 15 °C y 20 °C. Para el sábado, el meteorólogo anunció algunos chaparrones y condiciones ventosas, con vientos del sureste de entre 35 y 40 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 17 °C.

El domingo continuará el mal tiempo, con cielo cubierto y lluvia, una mínima de 12 °C y una máxima de 16 °C.

Ramis destacó que, aunque las temperaturas mínimas serán relativamente bajas al comienzo de la semana, luego se producirá un ascenso térmico.

"Las temperaturas mínimas un poco bajas, pero no demasiado", expresó, y agregó: "Pero después suben las temperaturas".

De esta manera, el pronóstico anticipa una primera mitad de semana con mejores condiciones meteorológicas y un fin de semana marcado por el regreso de las precipitaciones y el viento.