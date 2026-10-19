MGAP informó sobre su gestión en brucelosis y remarcó que el objetivo no es solo detectar la enfermedad

Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se informó que el diagnóstico de la brucelosis bovina no termina al detectarse un resultado positivo : el trabajo de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) permite avanzar desde la detección de la enfermedad hasta el aislamiento y la secuenciación genómica de la bacteria.

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De ese modo, se destacó, se genera información cada vez más precisa sobre lo que está circulando en el país .

Ese fue, se indicó, uno de los aspectos abordados por la Dra. Ximena Salaberry, técnica de la División Laboratorios Veterinarios (DILAVE) del MGAP, en la VII Jornada de Reproducción Bovina , realizada en instalaciones del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en Treinta y Tres.

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Su exposición, titulada “Diagnóstico de brucelosis bovina: de la muestra al resultado” , puso el foco en un punto que comienza mucho antes de que la muestra llegue al laboratorio: la calidad del diagnóstico depende también de cómo se obtiene, conserva y remite esa muestra.

Dependiendo de la calidad de la muestra es la calidad del resultado Dependiendo de la calidad de la muestra es la calidad del resultado

Por eso, ante una sospecha, es fundamental conservar correctamente el material, mantenerlo refrigerado y lograr que llegue al laboratorio lo antes posible.

Sospecha de brucelosis por abortos

En el establecimiento, uno de los principales elementos que puede hacer sospechar de brucelosis es la presencia de abortos.

Ante la detección de un aborto, se debe realizar la denuncia obligatoria ante la División Sanidad Animal, que dará curso a las actuaciones correspondientes.

En el proceso de diagnóstico pueden analizarse muestras de sangre mediante pruebas serológicas, así como otros materiales, entre ellos el feto o la placenta.

La especialista recordó además que se trata de una zoonosis, por lo que la protección de quienes manipulan animales o materiales sospechosos es tan importante como la correcta conservación de las muestras.

Para el diagnóstico serológico, la campaña utiliza pruebas en serie: la prueba de Rosa de Bengala funciona como screening, con alta sensibilidad para detectar la mayor cantidad posible de positivos, mientras que posteriormente se utiliza FPA como prueba confirmatoria, con alta especificidad.

El MGAP y una red país

A propósito de esta gestión sanitaria, se informó que DILAVE cuenta con cuatro laboratorios oficiales, ubicados en Montevideo, Tacuarembó, Paysandú y Treinta y Tres.

A ellos se suma una red de 85 laboratorios privados habilitados, distribuidos en todos los departamentos, que pueden realizar el screening mediante Rosa de Bengala.

La confirmación del diagnóstico de brucelosis bovina corresponde a los laboratorios oficiales.

El trabajo también involucra a distintas áreas de la DGSG.

Sanidad Animal, Industria Animal y DILAVE intervienen de manera coordinada, por ejemplo, cuando animales positivos son enviados a faena y se toman muestras que posteriormente llegan al laboratorio oficial para intentar aislar el agente.

Del positivo al genoma de la bacteria

Uno de los avances destacados por Salaberry es precisamente el aislamiento de Brucella abortus.

De acuerdo con los datos presentados durante la jornada, a comienzos de setiembre se registraban 72 focos de brucelosis bovina a nivel nacional y en 42 de ellos se había logrado aislar Brucella abortus.

Ese aislamiento permite dar un paso más: las muestras pasan por una tipificación bioquímica y posteriormente por PCR para confirmar que se trata de Brucella abortus. Luego, los aislamientos pueden ser procesados por la Unidad de Secuenciación Genómica de DILAVE Central, que obtiene el genoma completo de la bacteria.

Actualmente, explicó Salaberry, 17 cepas ya fueron secuenciadas, dentro de los 42 aislamientos disponibles hasta el momento. Es un trabajo que recién comienza, pero que permitirá generar información cada vez más detallada sobre las cepas presentes en Uruguay.

La capacidad desarrollada es también resultado de la formación del equipo de DILAVE: técnicos del laboratorio realizaron una capacitación especializada en Costa Rica, experiencia que permitió fortalecer el trabajo de aislamiento que hoy se realiza en Uruguay.

Más que detectar la enfermedad

El objetivo ya no es únicamente detectar la enfermedad: la combinación del diagnóstico, el aislamiento, la secuenciación genómica, la georreferenciación y la trazabilidad abre la posibilidad de conocer con mucha mayor precisión qué está circulando en el país y generar mejores herramientas para su vigilancia y control.