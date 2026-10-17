UTE licitará contratos de energía para tres parques solares de inversión privada que sumarán 99 MW

UTE licitará la instalación de tres nuevos parques solares fotovoltaicos de 33 megavatios (MW) cada uno , en una convocatoria dirigida a proveedores privados que marca el regreso de este tipo de llamados para desarrollar generación renovable , algo que no ocurría desde 2014.

En total, los tres proyectos sumarán 99 MW de potencia y tendrán un plazo de dos años para su instalación . Los contratos de compraventa de energía tendrán una duración de 20 años .

El llamado forma parte de los planes de expansión de la energía solar de UTE, que prevé incorporar entre 500 y 600 MW de esta fuente durante el quinquenio. Actualmente, Uruguay cuenta con unos 350 MW de capacidad solar instalada .

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Esta convocatoria es independiente del proyecto anunciado por el gobierno junto a la empresa española Solaria , vinculado al suministro de energía para centros de datos.

La nueva convocatoria se suma a otras iniciativas impulsadas por UTE para ampliar la generación solar. La empresa ha desarrollado proyectos con fondos propios, como los parques de Punta del Tigre, en San José, y Melo, en Cerro Largo. También avanza en un proyecto de 30 MW en Río Negro, financiado mediante el mercado de capitales, cuya adjudicación está en curso.

La nueva licitación se publicará sobre fines de octubre y la apertura de ofertas está prevista para fines de enero de 2027.

Tres zonas para instalar los parques

UTE habilitó tres zonas para los nuevos proyectos: el norte de Tacuarembó, Florida y el este del país. La distribución busca que las nuevas plantas se ubiquen en distintos puntos del interior, en lugar de concentrar toda la generación en una única zona.

Para definir las ubicaciones también se tuvo en cuenta la capacidad de la red eléctrica para recibir la energía que produzcan los parques.

En el norte de Tacuarembó, los puntos habilitados son las subestaciones Cuchilla Peralta A, Cuchilla Peralta B y Chamberlain. En Florida, las opciones son Pintado A, Colonia Sánchez, Pintado B y Florida-Durazno. En el este, se incluyen Carapé, San Carlos, La Plata y Rocha.

El punto de conexión de cada central deberá ubicarse a una distancia no mayor a cinco kilómetros del nodo seleccionado.

Las empresas podrán presentar ofertas para una, dos o las tres zonas habilitadas. Deberán presentar una oferta por cada parque al que aspiren y seleccionar un único punto de conexión a la red dentro de cada zona en la que participen. La adjudicación se realizará por separado para cada proyecto.

Cómo se pagará la energía

Toda la energía generada por los parques será vendida a UTE. El esquema de remuneración tendrá dos etapas: durante los primeros 15 años se pagará el precio ofertado por el generador y, en los últimos cinco años, se abonará el equivalente al 40% de ese precio, según datos oficiales.

La convocatoria también prevé que la energía que no pueda suministrarse por restricciones operativas sea abonada al precio del contrato.

El precio será el criterio para adjudicar los proyectos, aunque la convocatoria también dará puntaje al componente nacional de la inversión. Se valorará la participación de mano de obra nacional y de bienes de origen uruguayo, de acuerdo con los criterios establecidos en el llamado.

El diseño de la convocatoria busca, además, contemplar la evolución que puedan tener los precios de la tecnología solar en los próximos años. La idea es que las condiciones de contratación tengan en cuenta que los costos de estas tecnologías pueden cambiar a futuro.

La expansión solar se da en un escenario en el que UTE espera un aumento de la demanda eléctrica, asociado a la electrificación de distintos sectores de la economía, la movilidad eléctrica y el desarrollo industrial. La generación solar también contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a los compromisos climáticos asumidos por Uruguay.