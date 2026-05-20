UTE apunta al desarrollo de energía solar y proyecta sumar hasta 600 MW en el quinquenio

La incorporación de nuevas fuentes de generación renovable a la matriz energética en el actual período de gobierno pondrá foco en la energía solar . UTE tiene planeado sumar entre 500 MW y 600 MW en el quinquenio , según dijo a El Observador el vicepresidente de la empresa, Roberto Bentancor.

Actualmente está en construcción una planta fotovoltaica en el departamento de Cerro Largo (75 MW), adjudicada a un consorcio integrado por Prodiel Energy (España) y Teyma (Uruguay).

Por otro lado, a principios de junio se abrirán los sobres de la licitación para otro parque que estará ubicado en el departamento de Río Negro y cuya financiación se realizará con una emisión de Obligaciones Negociables dirigida a pequeños y medianos ahorristas, que se concretará durante el segundo trimestre.

Sería el cuarto parque que incorporaría la empresa estatal a su infraestructura, con una potencia de 30 MW y una inversión estimada de US$ 30 millones.

Los estudios más recientes, sugieren la conveniencia de instalar nuevas centrales solares fotovoltaicas ya que esta tecnología permite reducir el costo de abastecimiento de la demanda.

“UTE no puede pasar cinco años sin invertir en generación. Ahora lo volvemos a hacer. En el período anterior se pusieron unos megas en Punta del Tigre que no mueven la aguja. Nos hemos trazado como meta para este quinquenio llegar a más o menos 600 MW”, dijo el jerarca.

Roberto Bentancor-UTE-2 Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

Consultado sobre qué modelos de financiación seguirán los proyectos futuros, el jerarca indicó que caben varias posibilidades: inversión con fondos propios de UTE; ahorro minorista en el mercado de capitales; asociación con privados o, incluso, se podría evaluar algún proyecto enteramente privado, como ocurrió con la energía eólica.

“Estamos viendo cómo está el mercado. Tenemos que hacer lo mejor para el país en ese momento. Hoy, este proyecto —el de Río Negro— va a ser con pequeños inversores. Algunos capaz que sean hasta con capital solo nuestro. Y no hay duda de que puede haber otros con alguna asociación con privados, porque UTE siempre va a querer estar. No estamos cerrados a ninguna de las opciones. Cuando llegue el momento, vamos a analizar parque por parque; cuando se apruebe la licitación, se aprueba el mecanismo, lo discutimos con el ministerio, lo discutimos con el gobierno, y lo que sea mejor, así será”.

—¿Posibilidad de asociación con privados o licitación para privados, como pasó con la eólica?

—No estamos cerrados a ninguna opción. Hoy no está en la cuenta. Pero si surge un muy buen negocio, que a UTE o al Estado le sirva para no desembolsar ese dinero, y aparece un privado interesado en hacer un parque y vender a un precio razonable, bueno, no sé si no lo discutiríamos.

El conflicto por Baygorria y el traslado a Río Negro

UTE dejó en suspenso la licitación pública para la construcción de un parque solar fotovoltaico en Baygorria. La medida responde a la interposición de dos recursos por parte del intendente de Durazno, Felipe Algorta.

En ese contexto, el gobierno de Yamandú Orsi tomó la determinación de trasladar la inversión al departamento de Río Negro. Algorta solicitó frenar la obra en Baygorria. Desde la comuna duraznense se argumentó la necesidad de coordinar las acciones, ya que el plan local prioriza el desarrollo turístico de ese enclave sobre la generación de energía.

—En el caso de Baygorria, ¿es una posibilidad real acceder a esa relocalización y a ese terreno que está proponiendo el intendente?

—Él siempre tuvo un proyecto turístico en su cabeza, eso es verdad. Tuvo cuatro años en los que fue director de UTE para poder sacarlo adelante; su partido era gobierno, tenía mayoría en el directorio de UTE y el intendente de Durazno era de su mismo partido. Yo lamento que no haya podido sacar el proyecto en ese momento, pero sí, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo en todo lo que sea turismo.

Si vas a Palmar hay un proyecto turístico porque a UTE no le servía tener esas casas vacías. Y hoy vas a Palmar y es un pueblo que tiene piscina abierta, piscina cerrada y hotel. UTE dio en comodato -a la intendencia de Soriano-todas las casas. No les cobramos nada. Si vas a la otra represa nuestra, que es la de Rincón del Bonete, ahí vas a tener dos inversores privados a los que les dimos unas cuantas casas y ellos las alquilan por intermedio del Ministerio de Turismo.

No es que estemos cerrados a no dar nada en Baygorria. Todo lo contrario. Si él viniera ahora y nos pidiera todo, se lo damos. El tema es que nuestros técnicos son los mismos técnicos de toda la vida. En UTE no hay refundaciones. Los que dijeron que el parque fotovoltaico tiene que ir ahí no fueron ni Yamandú, ni Pacha (Alejandro Sánchez), ni Fernanda Cardona. Fueron nuestros técnicos. Le estamos ofreciendo todo el pueblo entero, con casas y con todo.

Yo sé que vamos a retomar las negociaciones en algún momento, primero porque vamos a volver cuando termine todo el tema judicial. Me parece que hubo una actitud un poco equivocada: ya de entrada presentaron un recurso en el juzgado y después impugnaron la licitación del Estado. No va a haber problema, vamos a llegar a un acuerdo. Nos fuimos rápidamente a Río Negro porque tenemos que cumplir el objetivo. A Baygorria vamos a volver. Cuando termine todo este tema judicial, vamos a hacer la planta que teníamos pensada.

Roberto Bentancor-UTE-9 Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

El gas de Vaca Muerta

En diciembre de 2025, Uruguay sumó gas natural de Vaca Muerta para abaratar la generación térmica cuando se necesita como respaldo en la central de Punta del Tigre como explica esta nota de El Observador. Esto se dio tras la firma de un contrato —vigente por un año— entre la empresa estatal y Pan American Energy, que permite la importación de gas natural proveniente de Vaca Muerta.

Bentancor señaló que se trabaja en un nuevo contrato de suministro firme que permita mejores precios y garantice disponibilidad de gas.

Por otro lado, señaló que antes de fin de año se espera tener listo el pliego de licitación para la construcción de una nueva línea de 500 kilovoltios entre Chamberlain y Pando. “Queremos cerrar el anillo para tener más nodos para conectarnos”.

Como informó El Observador, la semana pasada quedó energizada la línea de 500 kV entre Salto Grande y Chamberlain (próximo a Paso de los Toros), es decir, recibió corriente eléctrica y quedó con tensión por primera vez.